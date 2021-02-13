Erol Bulut'tan Mesut Özil hamlesi

13 Şubat 2021 Cumartesi, 19:05

Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe, son oynadığı maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı lacivertli takımın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile yaptığı müsabakaya ilk 11'de başlayan Harun Tekin, Gökhan Gönül, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş ve Papiss Cisse yedeğe çekildi. Bu müsabakada kırmızı kart gören Mauricio Lemos ise kadroda yer almadı.

Teknik direktör Erol Bulut, bu oyuncuların yerine Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Enner Valencia, Bright Osayi-Samuel ve Mesut Özil'e ilk 11'de şans verdi.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçında sahaya Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Valencia ve Thiam ilk 11'iyle çıktı.

Yedekler arasında ise Harun, Mert Hakan Yandaş, Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi, Sadık Çiftpınar, Marcel Tisserand, Sinan ve Fatih Yiğit Şanlitürk yer aldı.

MESUT ÖZİL İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Mesut Özil, Fatih Karagümrük müsabakasında sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Ara transfer döneminde İngiltere'nin Arsenal kulübünden büyük umutlarla transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

Mesut Özil, toplam 115 dakika sahada kaldığı bu karşılaşmalarda gol ya da asist üretemedi.

Sarı-lacivertli takımda 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

Kırmızı kart cezalısı Lemos'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo, Filip Novak ve Diego Perotti 21 kişilik kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu futbolcusu Marcel Tisserand, 5 müsabaka sonra kadroya alındı.

Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapılan karşılaşmada üst adalesinden sakatlanan Tisserand, 23 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.

Marcel Tisserand, bu süreçte ligde 4, kupada ise 1 karşılaşmada forma giyemedi.