Erol Bulut'un taktiği belli: Gol, gol, gol..
Süper Lig'deki son 3 maçından 2'sinde (Konyaspor, Beşiktaş) yenilen ve 6 puan kaybeden Fenerbahçe, yarınki Denizlispor sınavına büyük önem veriyor.
Süper Lig'deki son 3 maçından 2'sinde (Konyaspor, Beşiktaş) yenilen ve 6 puan kaybeden Fenerbahçe, yarınki Denizlispor sınavına büyük önem veriyor. Puan kaybı istemeyen Teknik Direktör Erol Bulut, galibiyetin anahtarını da belirledi: Erken gol.
Denizlispor'un topu kendilerinin kullanmasına izin verip sabırla savunma yapacağını, topu kazandığında da rakip kaleye mümkün olduğu kadar hızla inmeye çalışacağını belirten Bulut, rakibin kontrataklarına karşı savunma oyuncularını uyardı.
Kanarya’nın hocası, Denizlispor'un 3-1 geriden gelip 3-3 berabere kaldığı Başakşehir maçının görüntülerini de futbolcularına izlettirerek oyun disiplininden asla taviz verilmemesini istedi.
Bulut'un planına göre rakip sahada pres yapılarak Denizlispor'un oyun kurması engellenecek. Erken gol, sarı-lacivertli takımı rahatlatacak. Ancak Fenerbahçe rehavete kapılmadan baskılı oyununu sürdürecek ve geri dönüşe izin vermeyecek. Bulut, takımına hafta içi idmanlarında da bu yönde çalışma yaptırdı.
VALENCIA HAZIR
Koronavirüs karantinası sürecini atlatan Valencia dün takımla birlikte çalışmalara başladı. Ekvadorlu golcü, Erol Bulut'un görev vermesi halinde oynayabilecek. Dün akşam Denizli'ye giden sarı-lacivertli kafilede tedavileri devam eden Nazım Sangare, Harun Tekin, Samatta, Perotti, Lemos ve Ademi yer almadı.
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