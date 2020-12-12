Erol Bulut'un tartışılan ilk 11'i!

12 Aralık 2020 Cumartesi, 19:17

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, ilk 50 dakikada 3 gol yerken, teknik direktör Erol Bulut'un ilk 11 tercihleri tartışılmaya başladı.

Bulut, eski takımına karşı stoperde Serdar Aziz'in kart cezalısı olması nedeniyle bu bölgede Sadık Çiftpınar'a görev verdi. Sadık aksayınca savunmaya Gustavo geçti.

Orta ikilide Luiz Gustavo ve Ozan Tufan'a şans veren Bulut, bu isimlerin önünde Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş ve Dimitris Pelkas'ı oynattı. Genç teknik adam, gol yollarında ise yine Papiss Cisse'yi görevlendirdi.

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Yeni Malatyaspor maçının 71. dakikasında oyundan alındı. Yunan futbolcu böylece sahada yer aldığı 8 lig maçının tamamında 90 dakika forma giyemedi.

Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçta sarı-lacivertli futbolcu Dimitris Pelkas yine maçı tamamlayamadı. Müsabakanın 71. dakikasında oyundan alınan Yunan futbolcu yerini Novak’a bırakırken, bu sezon ligde forma giydiği 8 müsabakada da 90 dakika sahada kalamadı.

Yunan oyuncu, sarı-lacivertli formayla bu sezon 8 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.





