Erol Mütercimler'in yeni kanalı belli oldu! İşte ayrıntılar...
Yazar ve televizyon programcısı Erol Mütercimler'in KRT ile anlaşıyor.
Halk TV'nin yeni yapılanma süreci medyada hareketlilik kazandırırken bir transfer haberi de KRT TV'den geldi. KRT TV'nin, yazar ve program sunucusu Erol Mütercimler'e teklif götürdüğü ortaya çıktı.
Medyakoridoru'nun edindği bilgiye göre, kanalın 'yorumculuk' koltuğu için görüştüğü Mütercimler'in ise bu teklife şimdilik sıcak baktığı belirtiliyor.
EROL MÜTERCİMLER KİMDİR?
Erol Mütercimler, 1954 yılında Kars‘da doğmuştur. Babası köy enstitüsü öğretmenidir. Babası İstanbul’a tayin edildikten sonra İstanbul’da büyüyüp, okumuştur.
İstanbul Gazi Osman Paşa Plevne Lise’sinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nden mezun oldu.
İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde “Çok kültürlülük” konusundaki doktora alan çalışmasını tamamladı.
1978 yılında Deniz Kuvvetleri’ne teğmen olarak katıldı. 12 Eylül 1980‘te Deniz Kuvvetleri’nde teğmen idi. Deniz Kuvvetleri’nde Deniz Astsubay Okulu’nda 16 yıl Fizik öğretmenliği yaptı.
Binbaşı iken ordudan ayrıldı. Beşiktaş Deniz Müzesi Müdürlüğü yaptı ve daha sonra Avustralya‘ya gitti, orada Avustralya’da yayın yapmakta olan bir radyo istasyonu SBS devlet radyosunda programcılık yaptı. Orada ‘Avustralya News’ diye bir gazetede köşe yazarlığı yaptı.
Avustralya‘dan döndükten sonra Türkiye‘ye dönüşünde çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yaptı. TRT Radyosu ve çeşitli TV kanallarında programcı ve yönetici olarak çalıştı. Belgeseller hazırladı. 60’üstünde kısa radyo oyunları yazdı.
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi‘nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Strateji ve Devrim Tarihi dersleri verdi.
Erol Mütercimler, 1 Temmuz 2008 tarihinde Ergenekon Soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Sorgusu yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. 5 Ağustos 2013 günü karara bağlanan davada ‘Ergenekon Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak’ suçundan 8 yıl 9 ay ceza aldı.
Habertürk kanalında Aynanın Arkası adlı haber programı yaptı. STAM Stratejik Araştırmalar Merkezi ve TGAV Türk Gelecek Araştırmaları Vakfı Genel Koordinatörlüğü yaptı. Cem TV‘de Aynanın Arkası ve Komplo Teorileri adlı haber programını yaptı.
2007 yılında “Suna” adlı sinema filminde Türkan Şoray ile birlikte oynadı.
Erol Mütercimler, 2013 yılının Şubat ayında yayımladığı “Kumpas Ergenekon” adlı kitabında yargı sürecini detaylı olarak anlatmıştır.
KİTAPLARI:
1987 – Destanlaşan Gemiler – Hamidiye, Yavuz, Nusrat, Alemdar
1991 – Sultan Osman
1997 – 21. Yüzyıl ve Türkiye – Yüksek Strateji
2000 – 21. Yüzyıl ve Türkiye
2003 – İmparatorluğun Çöküşüne Denizden Bakış
2004 – Düşler ve Entrikalar / Demokrat Parti Dönemi Türk
2004 – Kadınlar, Gemiler, Otomobiller
2004 – Kurtuluş Savaşı´na Denizden Gelen Destek ve Kuvayı Milliye Donanması
2005 – Komplo Teorileri
2006 – Yüksek Stratejiden Etki Odaklı Harekata Geleceği Yönetmek
2007 – Bu Vatan Böyle Kurtuldu / Onlar Bizim İçin Öldüler
2008 – Akıl Oyunu / Komplo Teorileri 2
2009 – Bilinmeyen Yönleriyle Kıbrıs Barış Harekatı
2009 – Gelibolu 1915 Korkak Abdul’den Jolly Türk’e
2009 – Satılık Ada Kıbrıs / Kıbrıs Barış Harekatının Bilinmeyen Yönleri
2009 – Stratejik Düşünme & Geleceği Yönetmek ve Kazanmak İçin
2010 – Aynadaki Tarih & Komplolar, Suikastler, Provakasyonlar, İsyanlar
2010 – Ertugrul Faciası ve 21.Yüzyıla Doğru Türk – Japon İlişkileri
2013 – 1922 Mudanya Mütarekesi Diplomasi Savaşı
2013 – Gençler İçin Fikrimizin Rehberi Gazi Mustafa Kemal
2014 – Büyük Kumpas Ergenekon
2014 – Fikrimizin Rehberi Gazi Mustafa Kemal
2014 – Komplo Teorileri & Aynanın Ardında Kalan Gerçekler
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