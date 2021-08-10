Kuzu’nun ilişkileriyle ilgili iddianın ardından Cumhuriyet, taraf avukatlarının WhatsApp yazışmalarına ulaştı

10 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, geçen yıl koronavirüsten yaşamını yitirdiği açıklanan Prof. Burhan Kuzu’nun suç örgütü lideriyle ilişkilerini yeniden gündeme getirdi. Peker’in Burhan Kuzu’nun İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin hasmı olan Orhan Ünğan’ın hakkında açtığı davayı geri çekmesi için kendisiyle iletişime geçtiğini ileri sürmesinin ardından Cumhuriyet, taraf avukatlarının WhatsApp yazışmalarına ulaştı. Yazışmalarda, Burhan Kuzu’nun ısrarla Orhan Ünğan ile bağlantı kurmak istediği belirtilirken “Kuzu, görüşmek için resmen yalvarıyor. ‘Naci bana kumpas kurdu, kandırıldım’ diyor. ‘Beni günah keçisi olarak seçtiler. Rüşvet aldılar’ diyor. Bakırköy’deki dosyada masumum diyor” ifadeleri yer aldı.

İstanbul Küçükçekmece’de 6 Nisan 2018’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İranlı uyuşturucu baronu Naci Zindaşti, beş adamıyla “adam öldürmek”, “cinayete azmettirmek” ve “FETÖ üyeliği” suçlarından tutuklandı. Altı ay tutuklu kalan Zindaşti ve üç adamı 19 Ekim 2018 günü 5. sulh ceza hâkimi Cevdet Özcan’ın gece yarısı kararıyla tahliye edildi. Soruşturma savcısının itirazı üzerine üst mahkeme tekrar tutuklama kararı çıkardı. Ancak Zindaşti ve adamları, üç saat gibi kısa sürede cezaevinden çıkarak izlerini kaybettirdi.

Dönemin Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu’nun, Zindaşti’nin tahliyesi için hâkimlere baskı yaptığı iddia edildi. Kuzu, Zindaşti’yle ilişkilerini reddederken Cumhuriyet, 4 Mart 2019 günü yayımlanan manşetinde Kuzu’nun Zindaşti’yle yemek yerken çekilmiş fotoğraflarını “Zindaşti bombası” manşetiyle duyurdu.

‘KARDEŞİM ÖLDÜRÜLECEK’

Bu gelişmeler yaşanırken 26 Eylül 2014’te Zindaşti’ye ait aracın taranarak kızı Arzu Şerifi Zindaşti ve yeğeni Devrim Öztunç’un öldürülmesi olayının azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Orhan Ünğan, tahliyesinin bazı üst düzey devlet görevlileri tarafından engellendiğini ve Zindaşti’nin kardeşini öldürmek için plan yaptığını öne sürdü. Ünğan’ın kardeşi İlhan Ünğan, 8 Nisan 2019 günü Kadıköy Bağdat Caddesi’nde vurularak öldürüldü. Ünğan’ın avukatları yargıya baskı yaparak Naci Şerifi Zindaşti’yi tahliye ettirdiği ve Orhan Ünğan’ın tahliyesini engellediği iddiasıyla Burhan Kuzu hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakkında “nüfuz ticareti” suçundan beş yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Burhan Kuzu, yargı süreci devam ederken 1 Kasım 2020’de yaşamını yitirdi.

‘GÖRÜŞMEK İÇİN YALVARIYOR’

Burhan Kuzu’nun suç örgütü lideriyle ilişkilerini yeniden gündeme getiren Sedat Peker, Kuzu’nun Orhan Ünğan’ın kendisine zarar vermemesi ve şikâyetini geri çekmesi için kendisine başvurduğunu, adamlarını göndererek Orhan Ünğün’a ilettiğini açıkladı. Peker, Orhan Ünğan’ın kendisiyle irtibata geçen Burhan Kuzu’yu kullanmaya başladığını, Kuzu’nun uyuşturucu davasından 12 yıl hapsi bulunan Ünğan hakkındaki yargı kararını değiştirmek için Bolu Adliyesi’ne gittiğini ve İlhan Ünğan’ın öldürülmesi olayında azemettirici olarak aranan avukat İlker Dağlı hakkında kırmızı bülten çıkarılması için devre girdiğini öne sürdü.

Peker’in iddialarının ardından Cumhuriyet, taraf avukatlarının yazışmalarına ulaştı. Yazışmalarda, Kuzu’nun ısrarla Ünğan ile bağlantı kurmaya çalıştığı görülüyor. “Kuzu görüşmek için resmen yalvarıyor, Avukatı ulaştı neler neler. Bu dosyayı takipsizlikle kapatmanın derdindeydiler. Ses kaydı aldık, mesajlar da var” ifadeleri kullanan avukat şöyle devam ediyor: “Avukat resmen ikrar ediyor bazı şeyleri ve psikolojisi bozuk, sürekli ağlıyor diyor avukatı. Kalabalık ortamlarda bile defalarca ağlamış ‘ben masumum’ diye. Çağlayan konusunda ‘masumum demiyor’, ‘Naci bana kumpas kurdu, kandırıldım’ diyor. ‘Beni günah keçisi olarak seçtiler. Rüşvet aldılar’ diyor. Bakırköy’deki dosyada ‘masumum’ diyor. Ama bilmiyor ki Bakırköy’deki herkes onun aradığını müfettişlere anlattı zaten. Kuzu, Orhan Ünğan ile yüz yüze görüşme teklifini iletiyor.”

‘FİŞİNİ ÇEKTİKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM’



Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, eski AKP milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu ile ilgili açıklamaları üzerine Kuzu’nun eski danışmanı Sinan Çiftçi, dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Bizim TV’deki yayına katılan Çiftçi, devletin üst kademesindeki isimlerin Kuzu ile kirli ilişkiler kurduğunu öne sürerek “Burhan Kuzu ciddi paralara iş takibi yapardı. En çok Berat Albayrak’ı kullanırdı. Fuat Oktay, Mustafa Şentop’a da çok iş çözdürdü” dedi. Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kuzu’nun ölümüne ilişkin de “Zindaşti dosyasını kapatmak için hastanede Burhan Kuzu’nun fişini çektiler diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Çiftçi, ayrıca Kuzu’nun İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’den 100 milyon dolara yakın bir para aldığını iddia etti.

