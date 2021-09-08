Ersin Düzen, TFF danışmanlığından istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Basın Danışmanı Ersin Düzen görevinden istifa ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2021 Çarşamba, 15:02
Ersin Düzen, TFF danışmanlığından istifa etti
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Türkiye Futbol Federasyonu Basın Danışmanı Ersin Düzen, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 6-1 kaybedilen Hollanda maçı sonrasında yaptığı paylaşımın tepki çekmesinin ardından görevinden istifa etti. Düzen, Hollanda maçı sonrasında yaptığı paylaşım sebebiyle teknik direktör Şenol Güneş ve kaptan Burak Yılmaz'ın tepkisini çekmişti.

NE PAYLAŞMIŞTI?

Hollanda-Türkiye maçı 3-0 iken Ersin Düzen şu paylaşımda bulunmuştu:



Gelen tepkiler üzerine kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Düzen, "Hollanda yenilgisinin, attığım twit üzerinden yorumlanıp, tartışılmasını ve açıklamaları üzülerek takip ettim. Sn Nihat Özdemir’e de düşüncelerimi ifade edip, ayrılmamın daha uygun olacağını söyledim. Sn Başkan ve yönetime teşekkür ediyor, Milli Takımımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Düzen'in paylaşımı şu şekilde:




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