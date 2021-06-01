Ertelenen hastane randevularının salgın sonrası artması bekleniyor

01 Haziran 2021 Salı, 04:00

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından düzenlenen “10. Sigorta Haftası” dün başladı.

“Covid-19 ve Sonrası Sigortacılıkta Global Trendler ve Türkiye Perspektifi” başlıklı oturumda konuşan TSB Başkan Yardımcısı ve Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, salgının sigorta teminatları arasında olmadığını hatırlatarak “Bu sektör elbirliği yaptığı ve Covid-19’u teminat kapsamına aldı. Kritik bir karardı. Bugün salgında tünelin ucunda ışık görünüyor ama o zaman karar cesaretle alındı. Güçlü sermaye ve sürdürülebilirlik açısından sektör iyi sınav verdi” dedi. Salgın sonrasına yönelik olarak sektörün gündemiyle ilgili de yorum yapan Şencan, şöyle konuştu:

ŞEFFAF DENETİM

“Salgın sonrası belli konularda patlama olmasını bekliyoruz. ‘Her işin başı sağlık’ deriz ve bunu salgından gördük. Hastaneye gitme konusunda salgın sonrası hızlanma bekliyoruz. Bu kapsamda karşılıklarla ilgili hazırlıklar yapıldı. Sektör bu sürece hazır. Sıkıntı olmaz. Ayrıca dijtal tarafta da hareketlilik artacak. Tele sağlık gelişiyor ama bu konuda yasal düzenlemelere ihtiyaç olacak. Bunu bekliyoruz.” Bupa Acıbadem Sigorta Başkanı Gökhan Gürcan da sektörün teknolojinin sunduğu imkânları uygulama kabiliyetini geliştirmesi ve tüketiciye sunması gerektiğini vurguladı.

Haftanın açılış konuşmalarını yapan isimlerden TSB Başkanı Atilla Benli “Önümüzdeki 10 yılda sigorta ve emeklilik sektörümüz önemli büyüme kat edecek” derken, SEDDK Başkanı Türker Gürsoy hedeflerinin daha şeffaf, daha öngörülebilir bir regülasyon süreci ve çağın gereklerine uygun denetim anlayışı olduğunun altını çizdi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da bünyelerinde örgütlü acentelere atıfla “İşinin ehli acenteler iş dünyasına büyük destek oluyor. Danışılan olmak önemli. İş sadece poliçe satmak değil” dedi.

‘HAYAT’TA ÜRETİM NİSANDA HIZLANDI

TSB’nin yılın ilk 4 ayıyla ilgili açıkladığı verilere göre, prim üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplamda yüzde 16.4 artarak 32.4 milyar liraya ulaştı. Bu kapsamda üretim hayatdışı branşta yüzde 19.3 artarak 27.4 milyar lira, hayat branşında yüzde 2.5 artarak 5 milyar lira oldu. Nisan ayında ise hayat branşındaki hareketlilik dikkat çekti. Toplam üretim yüzde 18.2 artarak 7.1 milyar liraya çıkarken, bu kapsamda hayatdışında yüzde 13.5 artarak 5.9 milyar lira, hayatta yüzde 50.7 artarak 1.1 milyar lirayı aştı.

İNGİLİZ BROKER BMS, TÜRKİYE’DE İŞBAŞI YAPTI

Londra merkezli bağımsız sigorta ve reasürans brokeri BMS, Türkiye’de BMS Sigorta ve Reasürans Brokerliği adıyla faaliyete geçeceğini duyurdu. Yeni şirketin yönetim kurulu başkanı sektörün deneyimli ismi Servet Gürkan olurken BMS Türkiye’ye Tamer Saka ve Kerim Gürkan liderlik edecek.

Cook, “Türkiye yatırımımız önemli bir dönüm noktası” derken, Servet Gürkan şu vurguyu yaptı: “Grubumuzun tüm bölgeye yayılımını artırmak için yeni ve dinamik bir operasyon inşa ediyoruz.”

‘HER YAŞTA FONU’ PROJELERİ DESTEKLEYECEK

AvivaSA, kurumsal sosyal sorumluluk projesi “Her Yaşta” kapsamında Sivil Toplum için Destek Vakfı ile, yaşlılıkla ilişkili çalışmaları desteklemek için “Her Yaşta Fonu” adında hibe programı başlattı.

AvivaSA Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Taşlıoğlu, fon kapsamında, yaşlılık ve yaşlanma alanlarıyla kadın, sağlık, eğitim gibi ve bu alanı çevreleyen konularda faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının destekleneceğini, bu kapsamda 200 bin TL hibe dağıtılacağını belirtti. Başvuru 21 Haziran’a kadar yapılabilecek.

DASK’IN ÖDEME GÜCÜ 40 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), zorunlu deprem sigortası kapsamında Türkiye genelinde sigortalı konut sayısının 10 milyonu aştığını, sigortalılık oranının da yüzde 58’e ulaştığını açıkladı. Yurtiçi ve yurtdışı reasürans destekleri sayesinde toplam ödeme gücü de 40 milyar TL’ye yükseldi.

Yüzde 100 sigortalılık hedefiyle çalıştıklarını ve bu kapsamda 2021’i seferberlik yılı ilan ettiklerini hatırlatan DASK Koordinatörü Erdal Turgut “Yılbaşından bu yana poliçe üretimlerinde yüzde 10 artış elde ettik“ dedi. Ayrıca Türkiye genelinde yıllık prim ortalaması 163 TL ve depremde hasar gören zorunlu deprem sigortalı evler için ödenecek en yüksek teminat bedeli ise 268 bin TL olarak hesaplanıyor.

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