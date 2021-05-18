Toplam prim üretiminde, ilk üç ayda acentelerin payı yüzde 46.5 oldu

18 Mayıs 2021 Salı, 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yılın ilk üç ayı kapsamında açıkladığı “satış kanalı bazında prim üretimi”yle ilgili veriler, temel dağılımın devam ettiğini ortaya koyarken acentelerin hayat branşıyla ilgili performansı ile özellikle salgın sonrası öne çıkan dijital uygulamaların etkileri açısından dikkat çekti:

- Yılın ilk 3 ayında üretilen toplam sigorta primi 2020’nin aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, “acente” payı yüzde 45.8’den yüzde 46.5’e çıkarken, “banka” payı yüzde 29.2’den yüzde 25.6’ya düştü. Pazar payı “broker”de yüzde 13’te sabit kalırken, “merkez”de yüzde 8.3’ten yüzde 9.3’e, içinde dijital uygulamaların da olduğu “diğer”de yüzde 3.8’den yüzde 5.5’e yükseldi.

- Bu kapsamda, hayatdışı branşlarda ise “acente” payı yüzde 54.7’den yüzde 52.9’a gerilerken, “diğer” de yüzde 4.7’den yüzde 6.5’a ulaştı. Yine “banka” payı yüzde 16.1’den yüzde 16.2’ye, “merkez“ payı yüzde 8.9’dan yüzde 9.2’ye yükseldi. “Broker” payı ise yüzde 15.6’dan yüzde 15.2’ye geriledi.

- Hayat branşında ise “banka” payı yüzde 85.1’den yüzde 78’e düştü. Bu gerilemede kredi kullanımının faiz artışı ve diğer önlemlerle gerilemesi etkili oldu. “Acente” payı yüzde 7.6’dan yüzde 10.8’e, “merkez” payı yüzde 5.5’ten yüzde 10.3’e yükselirken, “broker” payı yüzde 1.8’den yüzde 0.8’e indi. “Diğer” payı ise yüzde 0.1 olarak sabit kaldı.

‘18 YAŞ ALTI’ BES TARTIŞMALI BAŞLADI

Sigortacılık ile bireysel emeklilik sisteminde (BES) değişiklikleri de içeren ‘torba yasa’ teklifi, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başladı.

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, 18 yaş altı çocukların BES’e katılımı hakkında “10 yılda 2.4 milyon çocuğumuzun BES’e girmesini ve 32 milyar liralık bir gelir olmasını beklemekteyiz.” derken, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan sigortacılığın kamu uhdesinde olması gerektiğini savunarak şu vurguyu yaptı: “BES’in, 18 yaş altına yayılmasına karşıyız.”

TAMAMLAYICI SAĞLIK ‘ÖZEL’DEN HIZLI BÜYÜYOR

Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Pınar Kuriş, özellikle salgın sonrası bilinirliği bireyler tarafından yükselişe geçen tamamlayıcı sağlık sigortasının avantajlarına dikkat çekti.

Bu branşın özel sağlık branşının üzerinde bir büyüme gösterdiğini hatırlatan Kuriş, kendilerinin de ek ücretsiz hizmetlerle bu sigortayı güçlendirdiklerini hatırlattı. Kuriş, “Tamamlayıcı Yaşam Paketi’ ile check-up, diş ve göz sağlığı, online doktor, online psikolog ve acil kara ambulansı hizmetleri ücretsiz” dedi.

‘ARAÇ GÜVENLİĞİ İÇİN EN DOĞRU KORUMA KASKO’



Koru Sigorta Genel Müdürü Bülent Bora, iklim değişikliği sebebiyle Türkiye’de son yıllarda sıkça görülen dolu ve doğal afetlerin verdiği zarara dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Artık her sene ciddi boyutta dolu hasarları oluşmaya başladı ve bu risk giderek artıyor. Vatandaşlar bu riske karşı araçlarını halı, battaniye, kilim vb. yerine kasko sigortası, çiftçiler ise ürünlerini tarım sigortasıyla güvence altına almalı. Araç güvenliğinde en doğru korumayı kasko sigortası, tarımda ise tarım sigortası sağlıyor.”

‘İŞYERİ’ VE ‘TELEFON’ HİZMETLERİ GENİŞLEDİ

Anadolu Sigorta’nın, “Kaybetmek Yok” ilkesiyle müşterilerine sağladığı güveni pekiştirmeye devam ettiği açıklandı.

“İşyerimde Güvendeyim” ürününde ferdi kaza teminatı beraberinde sunduğu asistans hizmetleriyle işletmelere özelleştirilmiş imkanlar sunan şirket, “Telefonum Güvende” ile ise cep telefonu ekranlarını hızla koruma altına alarak, yüksek maliyetli ekran değişimi tamir işlemlerinden kurtarıyor. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gören, işyeri paketine atıfla “Geniş acente ağı ve markamıza duyulan güveni, kapsamlı asistans hizmetlerimiz ile destekliyoruz. Ürünümüzle sigortalılarımızın hızlı, güvenilir hizmet almasını sağlamayı ve daha fazla küçük işletmeye ulaşmayı istiyoruz” dedi.

SEKTÖRDEN KISA KISA



- Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, merkezin adının kullanarak araç hasarları ya da değer kaybıyla ilgili vaatlerde bulunanlara itibar edilmemesini istedi ve “sahtecilik ve dolandırıcılık” uyarısı yaptı.

- Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) “Acente Teknik Personel Sınavları”nın 19 Haziran 2021 tarihinde yapılacağını duyurdu. Başvurular ise 17-28 Mayıs arasında kabul edilecek.

- Willis Towers Watson’ın yayımladığı güncel verilere göre, “insurtech” sektöründeki küresel yatırımlar yılın ilk üç ayında 2.5 milyar doları aştı. 2020’nin son çeyreğine göre artış yüzde 22.

- VHV Reasürans Üst Yöneticisi Maximilian Stahl, salgın sonrası yeniliklerin piyasaya çıkacağını ve bu dönemde sektörün sağlık ve siber risklerde yaratıcı ürünlere ihtiyacının arttığını belirtti.

- Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği (SBD) Başkanı Selcen Gür, SBD’nin “birlik” yapısına dönüşmesiyle sektördeki brokerlerin haklarının daha iyi korunacağını, temsiliyetin güçleneceğini vurguladı.