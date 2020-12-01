Ertelenen maçta gülen Menemenspor oldu
TFF 1. Lig’de ertelenen 8. hafta maçında Ankaraspor’u konuk eden Menemenspor, rakibini 2-1 mağlup etti.
Menemenspor'un gollerini Kamara ve Tidjani Anaane atarken Ankaraspor'un golünü Erdem Çetinkaya kaydetti. Ankaraspor'da 90+6. Milos Stanojevic dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.
Bu sonuçla birlikte Menemenspor puanını 12'ye çıkartarak 12. sıraya yerleşirken Ankaraspor 8 puanda kaldı ve 16. sırada kaldı.
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