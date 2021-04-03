Erzincan Garnizon Komutanı Tümgeneral Ala’nın, kandil mesajında dikkat çeken söylem benzerliği

03 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00

Siyasal iktidarın tarzı ve tavrının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline yansımalarının örnekleri gün geçtikçe daha çok ortaya çıkıyor. Bir yandan subay ve astsubaylık için öğrenci alımındaki koşullar tartışılırken bir yandan da tarikat dergâhına giden amiralin fotoğrafları gündeme geliyor. Derken benzer bir gelişme Erzincan’da yaşanıyor. Erzincan Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Miraç Kandili için mesaj yayımlayan ilk komutanlar arasına giriyor. Ala’nın tebrik kartında kullandığı dil, iktidar partisi AKP’nin söylemine çokça benziyor.

Tümgeneral Ala, geçen Miraç Kandili için bir tebrik kartı hazırlıyor ve yayımlıyor. Ala, mesajda şu ifadelere yer veriyor: “Miraç Kandili’nin başta şahsınıza, ailenize ve dahi Türk milleti ile âlem-i İslama sağlık, huzur ve muvaffakiyetler getirmesini Yüce Rahman’dan niyaz eder, saygılarımı arz ederim.”

Ala’nın tebrik kartında görevi 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Erzincan Garnizonu Komutanı olarak, rütbesi gereği iki yıldızlı bir flamanın altında yer alıyor. Flama, tebrik kartının sol tarafında bulunuyor. Flamanın tam karşısında ve kartın sağ tarafında ise 15 Temmuz logosuna yer veriliyor. Logonun altında ise Cevdet Paşa’nın “Cümlemiz faniyiz. Lakin devlet-ü millet ve vatan bakidir...” ifadesi bulunuyor.

ÇATIŞMADA YARALANMIŞTI

Komutanların dinsel özel günlerde bu tür paylaşımlarda bulunma uygulamaları son dönemde yaşanmaya başladı. Üst düzey askeri yetkililer ve komutanların daha önce kandillerde bu tür mesajlar içeren tebrik kartları paylaşması görülmemişti. Ala’nın mesajındaki dil de TSK’nin daha önce kullanmadığı bir tarz içeriyor. Tebrik kartındaki tarzın daha çok iktidar partisi AKP’nin mesajlarıyla benzeşmesi dikkat çekiyor.

Tümgeneral Ala, 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi sırasında darbecilere karşı çıkmıştı. Ala, İstanbul Kartaltepe Kışlası’nda darbe girişiminde bulunan FETÖ’cülere karşı mücadele etmiş, çatışmaya girmiş ve yaralanmıştı. Ala, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile 3. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanlığı ve Erzincan Garnizonu Komutanlığı görevine getirilmişti.

TUĞAMİRALİN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Makam aracı ile gittiği tarikat tekkesinde cüppe ve sarıkla fotoğrafları kamuoyuna yansıyan Tuğamiral Mehmet Sarı ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) yürüttüğü inceleme sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Mehmet Sarı, 1987’de Heybeliada Deniz Lisesi’nden, 1991’de Deniz Harp Okulu’ndan mezun oldu. Daha sonra ABD’ye giderek yüksek lisans yaptı ve muharip sınıftan mühendis subay sınıfına geçti. Muharip subay olmadığı için Harp Akademisi’ni bitirmedi. Mühendislik alanında yüksek lisans yapmasının ardından muharip sınıftan mühendislik sınıfına geçen Sarı, Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararıyla sınıftan amiral olarak terfi ettirildi. Konuya ilişkin bilgi veren kaynaklara göre amiral sıkıntısının yaşandığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda terfi eden Sarı, İkmal Komutanlığı’na getirildi. Sarı hakkında MSB soruşturmasına göre karar verilecek.