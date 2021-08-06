Erzurum'da HES tünelinde çalışırken selde kaybolan işçi aranıyor

06 Ağustos 2021 Cuma, 09:17

Erzurum'un İspir ilçesine 31 kilometre uzaklıktaki Çamlıkaya Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Dere olan bölgede sağanak sonrası sel meydana gelirken sular, HES tünelini bastı.

400 metre uzunluğundaki tünelde bulunduğu öğrenilen inşaat işçisi Mustafa Aksöyek ise kayboldu. Bölgede elektrik direklerini deviren sel sularının çekilmesiyle AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri, kayıp işçiyi bulmak için çalışmalara başladı.

Çamlıkaya Mahallesi'nin muhtarı Ahmet Karaman, dün 18.00 sıralarında başlayan dolunun ardından sağanak etkili olduğunu söyledi. Şiddetli yağışla sel meydana geldiğini anlatan Karaman, "Sel suları mahallemizde inşaatı devam eden HES tünelini bastı. Bu sırada içeride bulunan işçi kayboldu. Dün geceden beri kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bütün kurumlar burada canla başla çalışıyor" dedi.







