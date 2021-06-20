Erzurum'da parçalanmış erkek cesedi bulundu

20 Haziran 2021 Pazar, 17:37

Uzundere ilçesi Muratefendi Mahallesi'nde, anne ve babasıyla yaşayan zihinsel engelli Ahmet Korkmaz, 25 Mayıs'ta çaşır toplamak için dağlık araziye gitti. Korkmaz'ın eve dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

KORKMAZ'IN KIYAFETLERİ BULUNDU



Çevrede yapılan aramalarda hiçbir ize rastlanmayınca çalışmalara katılan AFAD ekibi de Korkmaz'ı bulabilmek için jandarmayla birlikte yoğun çaba sarf etti. Aramalarını dronla da sürdüren ekipler, sabah saatlerinde dağlık alanda önce Korkmaz'ın kıyafetlerini buldu. Daha sonra da aynı bölgede, ayı veya yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanmış bir erkek cesediyle karşılaştı.

MORGA KALDIRILDI



Savcının olay yeri incelemesinin ardından, tanınmaz haldeki ceset, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna götürüldü. Otopsi sonucunda, cesedin Korkmaz'a ait olup olmadığı belirlenecek.