Erzurum'da parçalanmış erkek cesedi bulundu
Erzurum'da, çaşır toplamak için dağa çıkan ve bir daha haber alınamayan Ahmet Korkmaz'ı (58) arayan ekipler, bölgede parçalanmış bir erkek cesedi buldu. Ayı ya da başka bir yırtıcı tarafından parçalandığı tahmin edilen cesedin, Kormaz'a ait olup olmadığı, otopsi sonucu ortaya çıkacak.
Uzundere ilçesi Muratefendi Mahallesi'nde, anne ve babasıyla yaşayan zihinsel engelli Ahmet Korkmaz, 25 Mayıs'ta çaşır toplamak için dağlık araziye gitti. Korkmaz'ın eve dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi.
KORKMAZ'IN KIYAFETLERİ BULUNDU
Çevrede yapılan aramalarda hiçbir ize rastlanmayınca çalışmalara katılan AFAD ekibi de Korkmaz'ı bulabilmek için jandarmayla birlikte yoğun çaba sarf etti. Aramalarını dronla da sürdüren ekipler, sabah saatlerinde dağlık alanda önce Korkmaz'ın kıyafetlerini buldu. Daha sonra da aynı bölgede, ayı veya yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanmış bir erkek cesediyle karşılaştı.
MORGA KALDIRILDI
Savcının olay yeri incelemesinin ardından, tanınmaz haldeki ceset, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna götürüldü. Otopsi sonucunda, cesedin Korkmaz'a ait olup olmadığı belirlenecek.
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