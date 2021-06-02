Öldükten 3 ay sonra bulunan kadının cesedini evcil kedileri yemiş
Tek başına yaşadığı evinde hayatını kaybeden 79 yaşındaki bir kadının cesedinin evcil kedileri tarafından yendiği ortaya çıktı.
İspanya'nın başkenti Madrid'in kuzey semti Fuencarral'da komşuları 79 yaşındaki Clara Ines Tobon'un evinden gelen kötü kokular ve toplanan sinekler üzerine polise ihbarda bulundu.
79 yaşındaki Tobon'un evine giden güvenlik güçleri, itfaiye yardımıyla girdikleri dairede kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Daily Mail gazetesinin İspanyol medyasından aktardığı haberde, yaşamını yitiren kadının belden yukarısının hayvanlar tarafından yenildiği bilgisi paylaşıldı.
Sputnik'in aktardığına göre, polis evde bulunan kedilerden beşinin öldüğünü, sadece iki kedinin hayatta olduğunu ifade ederken, sağ kalan iki kedi hayvan bakım merkezine götürüldüğü belirtildi.
Tobon'un komşularından biri, El Mundo gazetesine yaptığı açıklamada, bir polis memurunun bunun meslek hayatında karşılaştığı en korkunç durum olduğunu söylediğini aktardı.
Clara'nın cesedinin yaklaşık üç aydır fark edilmemiş olduğuna inanılıyor, ancak otopsi sonuçları henüz açıklanmadı. 1996'dan beri ölü bulunduğu dairede yalnız yaşayan kadının ailesinin ise Kolombiya'da yaşadığı belirtildi.
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