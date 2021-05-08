Erzurumspor, Kasımpaşa karşısında yara aldı

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 23:57

Süper Lig’in 40’ıncı haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa-'ya 1-0 mağlup oldu.

6’ncı dakikada gelişen Erzurum atağında Omolo’nun pasıyla cezaalanı içinde topla buluşan Emrah Başsan, çizgi yakınındaki Obertan’ı gördü. Obertan’ın sert şutu kale direğinin yanından auta gitti.

8’inci dakikada sol kanattan kazanılan faul atışını kullanan Emrah Başsan’ın ortasına iyi yükselen Hasan Hatipoğlu, kafa şutuyla topu ağlara gönderdi. Önce orta noktayı gösteren hakem Halil Umut Meler, VAR odasından gelecek kararı bekledi. VAR'dan görüntüleri izleyen Halil Umut Meler, hakem ofsayt gerekçesiyle golün geçersiz olduğunu bildirdi.

16’ncı dakikada Hajradinovic cezaalanı içinde topun gelişine sert vurdu. Kaleci Szumski kaleye giden topu yakaladı.

31’inci dakikada Emrah Başsan’ın kullandığı korner atışında Hasan Hatipoğlu’nun kafa şutu top az farkla auta gitti.

42’nci dakikada Hadadi’nin cezaalanına pasıyla buluşan Hajdradinovic’in şutunda top direğin yanından auta çıktı.

45+1’inci dakikada Emrah Başsan’ın kullandığı korner atışında kafalardan seken topa Hasan Hatipoğlu gelişine vurdu. Top üsten auta gitti.

49’uncu dakikada Cenk Ahmet cezaalanı çizgisinden sert vurdu, top üsten auta gitti.

58’inci dakikada Kasımpaşa, Varga ile rakip alanda etkili oldu. Vargan’nın şutunda Erzurumspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

63’üncü dakikada Emrah Başsan sağ kanattan ortaladı, Oltan’ın kafayla aşırdığı topu Obertan kale direği dibinden auta gönderdi.

64’üncü dakikada Varga’nın sağ kanattan uzak kale direğine vurmak istediği top auta gitti.

67’nci dakikada Gilbert Koomson cezaalanı içindeki Bistrovic’e pas çıkardı. Çizgiye kadar inen Bistrovic’in pasıyla buluşan Varga, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

79’uncu dakikada Oltan’a dirsek atan Luckassen, ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

88’inci dakikada rakibine sert müdahalede bulunan Hasan Hatipoğlu, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler tarafından kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı.

Mücadele 1-0 Kasımpaşa üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

BB.ERZURUMSPOR: Jakub Szumski- Hasan Hatipoğlu, Leo, Gökhan Kardeş, Petrus, Omolo (Dk. 61 Özgür Sert), Cenk Ahmet (Dk. 74 Elbasan Rashani), Murat Uçar (Dk. 82 Teikeu), Obertan (Dk. 74 Buğra Çağıran), Emrah Başsan, Oltan

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran-Hadadi, Drinkwater (Dk. 50 Bistrovic), Tarkan, Sadiku, Hajradinovic, Gilbert Koomson (Dk. 70 Yusuf Erdoğan), Varga (Dk 80 Brecka) , Luckassen, İsaac Kiese, Hadergjonaj

SARI KART: Drinkwater, Tarkan, Luckassen, Varga (Kasımpaşa)

KIRMIZI KART: Dk.88 Hasan Hatipoğlu (BB. Erzurumspor) - Dk.79 Luckassen (Kasımpaşa)

GOL: Dk.67 Varga (Kasımpaşa)

