"Esat Toklu Patronunun mahkemesinden önce, doğum günü partisine katılıyor"

09 Haziran 2021 Çarşamba, 15:16

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in; bindiği araç ve kaldığı otelle gündeme getirdiği Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu'nun, Ankara'da tartışmalı TOGO Kuleleri’ni yapan firmanın patronunun mahkemesinden önce doğum günü partisine katıldığı öne sürüldü.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır,"Devletin hakimi, müteahhitin ofisine gider mi?" diye sorarak görüntüleri paylaştı.

Başarır şunları yazdı;

"Ankara Bölge İstinaf Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Togo Kuleleri’ni yapan firmanın patronunun mahkemesinden önce, patronun doğum günü partisine katılıyor. Hem de patronun ofisinde! Devletin hakimi, müteahhitin ofisine gider mi?"

İŞTE O VİDEO:

Ankara Bölge İstinaf Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Togo Kuleleri’ni yapan firmanın patronunun mahkemesinden önce, patronun doğum günü partisine katılıyor.



Hem de patronun ofisinde!



Devletin hakimi, müteahhitin ofisine gider mi? pic.twitter.com/KtmUL9j4UE — Ali Mahir Başarır (@alimahir) June 9, 2021

ÇARPICI İDDİALARIN ODAĞINDA

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, kendisi hakkında Sezgin Baran Korkmaz’a ait Bodrum’daki geceliği 100 bin TL’lik otelde ücretsiz kaldığını iddia eden organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Toklu, Eylül 2020'de söz konusu otelde kaldığını ve 35 bin lira ödeme yaptığını söylemişti. Toklu, "Sezgin Baran Korkmaz ile bu tatilim sırasında, otel lobisinde tanıştırıldım" demişti.