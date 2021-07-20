Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Özyurt’u anlattı: Bakanlıkla bağlantılı oldukları belli, hükümete yakın diyelim

20 Temmuz 2021 Salı, 02:00

Hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’in gündeme getirdiği Esenyurt’ta, Yüksel Özyurt ve Orhan Özyurt’un faaliyetleri tartışma konusu oldu. Esenyurt Üniversitesi’nin de sahibi olan Özyurt kardeşler, AKP yönetimindeki ilçede yüzlerce milyonluk ihale aldı. Hatta Özyurt kardeşler, mevcut Esenyurt belediye binasının yapımını da üstlendi.





CHP’Lİ BAŞKAN ANLATTI: 700 MİLYONLUK İHALELER

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, AKP yönetiminde Özyurt kardeşlerin faaliyetlerini anlattı. “Bugünkü değerlendirmeyle Özyurtlar 600-700 milyon civarında ihale almışlar belediyeden” diyen Bozkurt, AKP döneminden kalan borçlardan dolayı mallarına haciz konulduğunu söyledi.

ALBAYRAK GRUBU 74 MİLYON TL’LİK FATURA KESTİ

Kemal Deniz Bozkurt ayrıca, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak’ın da sahibi Albayrak Grubu’nun, yerel seçimlerden 20 gün kadar önce Esenyurt Belediyesi’ne geçmişte yaptığı çöp işinden dolayı 74 milyon TL’lik fatura kestirdiğini açıkladı. Bozkurt, “Nüfuzlarını kullanarak hakkımızda soruşturma açtırdılar” dedi.

Esenyurt’ta Esenyurt Üniversitesi’ne verilen arazi son dönemde yeniden gündeme geldi. Araziyi geri aldınız. Bundan sonra ne yapacaksınız?

Neredeyse iki yıldan önce başlayan bir süreç bu. Üniversitenin tahsisini daha önce seçim bildirgesinde gündemimize almıştık. Esenyurt’u çok hızlı büyüdü diye tanımlamıyorum, çok hızlı çoğalmış. Kötü niyetli bir şekilde çoğaltılmış. Yeterince okul alanı da yapılmamış. Okul alanı yapılmadığı için de 86 okula ihtiyaç var. Seçim bildirgemizde arsaları inceledik. Bu işin içinden kolaylıkla çıkmanın mümkün olmadığını gördük. Benim oturduğum mahallede, binlerce çocuk var, ama okul yok. Okul yapacak alan da yok. Kampus lise projesiyle bunu çözeriz diye düşündük. Yani liseleri bu üniversite arazisine taşıyalım. Liseliler toplu taşıma kullanabilir. Onların boşalan binasını da ilkokul yapalım dedik.

Esenyurt’un toplu taşıma omurgasını oluşturan Doğan Araslı Bulvarı. Bunun civarında bir yer bulursak kampus lise yapabiliriz diye düşündük. Geldiğimizde Sayıştay raporları vardı. Raporlarda Esenyurt Üniversitesi’ne tahsis edilen alanın kötü niyetli bir devir olduğu söyleniyor, iptal edilmesi isteniyordu.

İptal talebini belediye meclisine götürdük. AKP grubu Sayıştay’ın raporu yanlıştır diyerek reddetti. Bir daha götürdüm, bir daha reddetti. Sonra idari mahkemeye götürdük. İdari mahkeme bizi haklı buldu. AKP’nin meclis üyesi aynı zamanda Esenyurt Üniversitesi’nin de avukatı. Çok baskıya rağmen geçti oradan. İstinafa gittiler. İstinaf da bizi haklı buldu. Kararı onadı. Karar kesinleşti. Projemizi yapacağız.





ESKİ BAŞKANLA BAĞLANTILILAR

Süreç bitti diyebilir miyiz?

Buraya üniversite yapmak için kendisine arazi tahsis edilen vakfın başkanı Özyurt AŞ’nin de yönetim kurulu başkanı. Aynı zamanda bu belediye binasını yapan da Özyurt AŞ. Bu arada vakfın yönetim kurulu başkanının aynı zamanda birkaç şirketi var. O şirketler de aynı arazi üzerinden alacaklarını almak için haciz koydurdular. Kastettiğim Özyurt değil, bir tane daha var. Belediyenin borçlarına karşılık haciz koydular. Biz o engelleri de aşacağız.

Bir Özyurtlar İnşaat var, bir de Özyurt AŞ. Her yerde onlar var. Burası Özyurt mu Esenyurt mu?

İki Özyurt’un da eski başkanla bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Bu kadar çok firma varken bu ikisinin öne çıkması tesadüf olmasa gerek. Tahminimi söylüyorum.

BELEDİYEYE AÇILMIŞ 11 BİN DAVA VAR

Özyurt AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Özyurt ile Necmi Kadıoğlu birlikte vakfın yönetiminde...

Evet, vakıfta beraberler. Daha önce vakıf başkalarıyla başlıyor. Demokrat bir aile. Onlar bertaraf ediliyor yerine Özyurt alınıyor. İş artık ticari alanmış gibi kullanılıyor. O vakıfta mevcut yönetim kurulunda bulunan arkadaşın beyanına göre vakfın yıllık cirosu 55 milyon lira. Bunun 20 milyon lirası kira olarak. 15 milyon lirası reklam giderleri olarak. Vesaire.

Esenyurt, belediye başkanın yönlendirmesiyle inşaat cenneti haline gelmiş. Böyle bir algı var. Siz ne görüyorsunuz. İncelediniz mi? Şu an konuştuğumuz belediye binası bile Özyurt AŞ tarafından yapılmış.

Bu binanın da birçok sorunu var. Esenyurt’ta çok sorun var. Bunu anlatmadan anlamanız zor. İki 1/5 binlik planlanımız var ikisi de iptal. 1/1000’lik 8 planımız var 4’ü iptal oldu. Sonra ikisini mahkeme kararıyla bozdurduk. Esenyurt Belediyesi’ni devraldığımda 2.2 milyar TL civarında borç vardı. Bunu altı ayda öğrenebildim. Çünkü envanteri yoktu. Esenyurt Belediyesi hakkında açılmış 11 bin civarında dava var. Devam eden 6 bin 400...

Esenyurt Belediyesi’nin doğru dürüst arşivi yoktu. Projeler ambar şeklinde bir yere yığılmıştı. Kaydı yeni yeni alınıyor. Belediyenin yaptığı 160 uygulamayı mahkeme bozmuş. Bizden önce bozmuş. Bizim sağlık müdürümüz grafiker ressamdı. Sabit kıymet envanterimiz yoktu. Kaç arsamız var bilmiyoruz. Hiçbir şeyin envanteri yoktu. Çokça sorunlu imar açısından bir yerdi Esenyurt.

Finansal sorunlarımız var, makam arabasına el koydular, her şey hacizli. Sonra bir şekilde geri aldık ama 6-8 ay sonra. Mesela Yeni Şafak’ın sahibi Albayrak Grubu burada geçmişte çöp işi yapmış. Ben seçimi kazanmadan 20 gün önce, 74 milyon TL’lik fatura kesmiş. 14 Aylık hizmet bedeli olarak 74 milyon TL’lik fatura kesmişler. “Sen benim paramı nasıl ödemiyorsun” diyerek nüfuzlarını kullandılar, hakkımızda soruşturma açtırdılar. Müfettişler “Belediye başkanının burada bir müdahili yoktur” demesine rağmen. Sonrasında soruşturma izni veriliyor. Mahkeme süreci devam ediyor.

Bütün hesaplarımız hacizde, maaş hesabı, kesin teminat hesabı, birçok şey hacizde. Belediyenin haciz konulamayacak hesaplarına dahi haciz koydular. Bu, maaş hesabı diyoruz, “ispat et” diyorlar. Bunu Albayrak Grubu yaptırdı. “Paramızı ödemiyorlar” diye gazetelerinde haber yaptılar.

BÜYÜKŞEHİRDEN ALDIKLARI HARİÇ

Ne kadar ihale almışlar belediyeden Özyurt AŞ?

Bugünkü yeniden değerlendirmeyle Özyurtlar 600-700 milyon civarında ihale almışlar belediyeden. Bu belediye binası hariç. İhaleler yaklaşık 10-15 yılda alınmış. Büyükşehirden aldıkları hariç. Sadece Esenyurt Belediyesi ihalelerini kastediyorum.

Mesela bu binada 200 bin metrekare kapalı alan var, metrekaresi 5 bin liraya gider. Bu hesapla 1 milyar TL yapar. Bu inşaatın yüzde 73’ü şirketin yüzde 27’si belediyenin olacak şekilde ihale edilmiş. Birçok eksiklik var. Binanın yapılış şeklinde, ihalesinde. Mesela statik projesi yok. Üniversite raporları vesaire alıyoruz. Bakanlıkla bağlantıları olduğu belli. Hükümete yakın diyelim. Bilmediğim konularda yorum yapmayayım.

Tam da onu soracaktım. İçişleri Bakanı’na yakınlar mı?

Benim İçişleri Bakanlığı’na yakınlık konusunda bir bilgim yok. Görüşüm var. Geçmiş yıllarda belediye başkanı ve müteahhitler tarafından yönetilmiş burası. Ve ona göre dizayn edilmiş. Belediye başkanı olarak konuşacağım konuları delillendirmeden konuşmamın doğru olmadığını düşünüyorum. Açıkçası yukarıdan birileri pek de aramaz beni.