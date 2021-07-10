Esenyurt Belediye Meclisi'nde konut mağdurlarına destek önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
Esenyurt’ta müteahhitlerin yarım bıraktığı inşaatların belediye desteğiyle tamamlanmasına ilişkin öneri, AKP ve MHP’lilerin oylarıyla reddedildi.
Esenyurt’ta müteahhitlerin yarım bıraktığı inşaatların ilçe belediyesi güvencesiyle tamamlanmasını da hedefleyen ve ilçe meclisine getirilen teklif, AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, karara tepki göstererek “Yaratmış olduğunuz bir kangren var. Esenyurt, Türkiye’nin her bir bölgesinde imar yolsuzlukları ile anılıyor” dedi.
Bozkurt, temmuz ayının ilk meclis toplantısı gündemine getirdiği teklifle Esenyurt’ta müteahhitlerin yarım bırakarak kaçtığı inşaatların tamamlanması için belediyeye ait Derman şirketine sermaye artırımı talep etmişti. Teklif, oybirliğiyle komisyona sevk edilmişti. Meclisin ikinci oturumu önceki gün gerçekleşti. Üreticiden tüketicilere aracısız sağlıklı gıda ulaştırmak, yarım kalan inşaatlar, kentsel dönüşüme giremeyen binaların tamamlanması gibi konuları hedefleyen teklif, AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.
AKP grubunun teklifin görüşüldüğü sırada şirkete yönelik eleştirilerine de yanıt veren Bozkurt, “Yaratmış olduğunuz bir kangren var. Esenyurt, Türkiye’nin her bir bölgesinde imar yolsuzlukları ile anılan, sürekli gündemde olan, değişik değişik kesimlerin gündeme getirdiği geçmişi olan bir ilçe ve burada binlerce konut mağduru var. Benim kastettiğim sadece imar yolsuzluklarından dolandırılanlar değil. Evi yıkılmak üzere olan, kentsel dönüşüme giremeyen, kat karşılığı verildiğinde ekonomik karşılığı olamayan işler var. Bunların finansmanı açısından kullanılacaktı” dedi.
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