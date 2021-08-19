Esenyurt Polis Merkezi'nde gerçekleşen ölüme ilişkin yeni gelişme

19 Ağustos 2021 Perşembe, 22:38

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Esenyurt Polis Merkezi'nde 6 Haziran'da fenalaşarak vefat eden Özel Güvenlik Amiri B.Y'nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Nöbetçi savcılık tarafından polis merkezinden sesli ve görüntülü kayıt alınarak yapılan olay yeri incelemesinin ardından güvenlik kamera kayıtları temin edilmiş, yapılan adli muayenede doğrudan ölüme sebep olacak bir bulgu tespit edilmediğinden ölen kişinin ölüm sebebi ve zamanının tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili polis merkezinde görevli tüm polisler, bekçiler ve sivil vatandaşların bilgisine başvurulurken, güvenlik kamera kayıtları savcılık ve bilirkişi tarafından incelendi.

Yapılan incelemeler sonucu hazırlanan bilirkişi raporu ve toplanan tüm deliller kapsamında haklarında kuvvetli suç şüphesi bulunan komiser yardımcısı I.A. ve polis memuru M.C.K. "taksir ile öldürme" suçundan tutuklanmaları talebi ile Büyükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Hakimlikçe sorgusu yapılan şüphelilerden I.A. tutuklanırken, diğer şüpheli M.C.K. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.