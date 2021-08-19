Esenyurt’ta bir kişi annesini rehin aldı

19 Ağustos 2021 Perşembe, 21:46

Olay, saat 18.30 sıralarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1997. Sokak'taki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, O.Y. isimli şahıs, annesi G.Y.’yi henüz bilinmeyen bir sebeple darp ederek rehin aldı.

KOMŞULAR POLİSİ ARADI

Evden bağrışmaların gelmesi üzerine komşuları polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede önlem alarak genci annesini bırakması yönünde ikna etmek için çalışmalara başladı. Binaya gelen polis ekipleri müzakereci polisle birlikte daire önünde şüpheli O.Y. ile iletişim kurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeriye girmek istediği sırada şahıs annesine darp girişiminde bulunarak eşyaları camdan atmaya başladı. O.Y. eve giren polis ekiplerine sıcak su dökerek zarar vermeye çalıştı.



POLİS EKİPLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Annesini rehin alarak darp eden O.Y.’nin ikna olmaması üzerine olay yerine Özel Harekat ekipleri sevk edildi. İkamete gelen ekiplerin uyarılarının ardından yaptığı operasyonla şahıs gözaltına alındı. Anne G.Y. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Annenin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

