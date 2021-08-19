Esenyurt’ta bir kişi annesini rehin aldı
Esenyurt’ta annesini evin içerisinde rehin alarak eşyalarını camdan aşağıya atan şahıs, ikna etmeye çalışan polislerle sıcak su dökerek karşılık verdi. İkna edilmekte güçlük çekilen şahıs özel harekat ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralı anne ise hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1997. Sokak'taki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, O.Y. isimli şahıs, annesi G.Y.’yi henüz bilinmeyen bir sebeple darp ederek rehin aldı.
KOMŞULAR POLİSİ ARADI
Evden bağrışmaların gelmesi üzerine komşuları polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede önlem alarak genci annesini bırakması yönünde ikna etmek için çalışmalara başladı. Binaya gelen polis ekipleri müzakereci polisle birlikte daire önünde şüpheli O.Y. ile iletişim kurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeriye girmek istediği sırada şahıs annesine darp girişiminde bulunarak eşyaları camdan atmaya başladı. O.Y. eve giren polis ekiplerine sıcak su dökerek zarar vermeye çalıştı.
POLİS EKİPLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ
Annesini rehin alarak darp eden O.Y.’nin ikna olmaması üzerine olay yerine Özel Harekat ekipleri sevk edildi. İkamete gelen ekiplerin uyarılarının ardından yaptığı operasyonla şahıs gözaltına alındı. Anne G.Y. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Annenin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.
Video Haberler
- Bir anda bastırdı... Taksim'de yağmur
- 92 yıllık sağlam dişler görenleri özendiriyor
- Sel kayıpları Karadeniz'de aranıyor
- Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu
- Yavru devekuşları kaçakçıların elinden kurtarıldı
- Ölüme meydan okurcasına yolculuk kamerada
- Fatih'te polis ekiplerinden 'değnekçilere' suçüstü
- Rus mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
- Meriç Köprüsü'nden atlayan köpeği için nehre daldı
- Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'tan kötü haber
- Erdoğan'ı dinleyenler şaşırdı
- Erdoğan'ın sözlerine sert tepki: AKP tabanı aptal değil
- AKP'den MHP'yi kızdıracak adım
- Canlı yayında Taliban dehşeti
- Kafalar karıştı: Sinovac muamması!
- 21 yaşındaki Ferhat'tan acı haber geldi
- Taliban, BM'ye meydan okudu: Resmen ilan etti
- Elin oğlu bu işi nasıl yapıyor?
- AB'den 'Türkiye' kararı: Tanıyacak