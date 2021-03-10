Esenyurt’ta genç kadının şüpheli ölümü

Esenyurt’ta 23 yaşındaki Sevcan Demir, 4. kattan apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak soruşturma sonrasında ortaya çıkacak.

İHA
10 Mart 2021 Çarşamba, 07:46
Esenyurt’ta genç kadının şüpheli ölümü
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Olay, akşam 22.45 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi 831’inci Sokak’ta bulunan bir binanın 4. katında yaşandı. İddiaya göre, alkollü olan Sevcan Demir ve birlikte yaşadığı Kenan D.’nin tartışma yaşadıkları sırada kadın banyoya girdi ve kapıyı kilitledi.

Genç kadın 4’üncü kattan apartman boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra 23 yaşındaki Demir’i hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olan kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken olay yeri inceleme ekipleri de apartman dairesinde ve apartman boşluğunda incelemelerde bulundu. Kenan D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


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