Esenyurt’ta site içerisinde patlama

İstanbul Esenyurt’ta bir sitenin içerisinde bulunan trafoda patlamalar meydana geldi.

İHA
28 Mart 2021 Pazar, 09:41
Esenyurt’ta site içerisinde patlama
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Olay, Piri Reis Mahallesi 2268’nci sokakta üzerinde bulunan bir sitede saat 19.20 sıralarında meydana geldi. İddialara göre site içindeki trafoda aşırı yüklenmeden dolayı düşünülen bir yangın çıktı. Yangından ölen ya da yaralanan olmadı.


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