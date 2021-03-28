Esenyurt’ta site içerisinde patlama

28 Mart 2021 Pazar, 09:41

Olay, Piri Reis Mahallesi 2268’nci sokakta üzerinde bulunan bir sitede saat 19.20 sıralarında meydana geldi. İddialara göre site içindeki trafoda aşırı yüklenmeden dolayı düşünülen bir yangın çıktı. Yangından ölen ya da yaralanan olmadı.