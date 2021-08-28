Eşi, 'dayım' diye tanıttı: Aylarca çayıma uyku ilacı kattılar

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 12:26

Didem Arslan'ın sunuculuğunu yaptığı "Vazgeçme" programına konuk olan İsa Güzel isimli kişi, eşi Kadriye Güzel'in kendisine dayısı olarak tanıttığı Osman isimli kişi ile ilişkisi olduğunu öne sürdü.

İsa Güzel, eşinin dayısı olarak bildiği kişinin aslında eşinin sevgilisi olduğunu ve eşinin kendisini çok uzun bir süre boyunca aldattığını öne sürdü.

İçeceğine ilaç atılarak uyutulduğunu iddia eden Güzel, ilk olarak eşini ve dayısı olarak tanıttığı şahsı mutfakta baş başa yakalayınca şüphelendiğini ifade etti. Osman isimli şahsın yaklaşık bir buçuk yıl boyunca evinde sık sık kaldığını ifade eden Güzel, her akşam işten geldiğinde çay kahve içer içmez uykuya daldığını, böylece sabaha kadar eşi Kadriye Güzel'in ve dayısı olarak tanıttığı Osman isimli şahsın baş başa kaldığını iddia etti.

EŞİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Güzel, karısının kendisi için aldırdığı uzaklaştırma kararı sebebiyle kızlarını da göremediğini ve çok üzüldüğünü ifade etti. Kandırıldığını anladığında eşinin kendisine tedbir kararı koydurduğunu ve bu sebeple eve dahi giremediğini, çalıştığı hastanenin bahçesinde soğukta yatıp kalktığını söyleyerek ağlayan Güzel, programda "Adalet arıyorum, çocuğumu görmek istiyorum" dedi.