Eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren erkeğe iyi hal indirimi
Konya'da 3 çocuk annesi kadını 46 bıçak darbesiyle öldüren erkeğe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ceza, uygulanan "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleriyle 18 yıl 4 aya düşürüldü.
Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bekir Erkol ile taraf avukatları katıldı.
Maktul Bekir Erkol'un yakınları, şikayetçi oldukları sanığın, "en ağır" şekilde cezalandırılmasını talep etti.
Önceki beyanlarını tekrarlayan sanık Erkol, olay günü evine gittiği eşini öldürme kastı olmadığını öne sürerek pişman olduğunu ifade etti.
İddia makamı, duruşmada tekrarladığı mütalaasında, sanık Erkol'un "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
"İYİ HAL" İNDİRİMİ
Taraflar arasında uzun süredir geçimsizlik yaşandığı belirtilen mütalaada, sanığın 4 gün önce hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen olay günü maktulün yaşadığı eve gittiği, aralarında çıkan tartışma sonra maktulü 46 kez bıçakladığı tespitleri de yer aldı.
Mahkeme heyeti, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına, cezanın "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimiyle 18 yıl 4 aya düşürülmesine karar verdi.
CİNAYET
Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 28 Ağustos 2019'da eşi Tuba Erkol ile "şiddetli geçimsizlik" yaşadıkları gerekçesiyle mahkemece hakkında 2 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verilen Bekir Erkol, eşini çocuklarının önünde 46 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.
İki çocuğunu alıp annesinin evine gittiği belirlenen Bekir Erkol, burada gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Erkol hakkında, 'Canavarca hisle eşi kasten öldürmek' suçlamasıyla, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- İktidar kulislerinde Erdoğan-Soylu yorumu
- 'Artık itiraf ediyorum' dedi, açıkladı
- 11 isim hakkında suç duyurusu
- Fatih Tezcan, Sedat Peker yayınlamadan kendisi yayınladı
- Guardian Peker'in 'nihai hedefi'ni yazdı
- Soylu ve Yıldırım hakkında beklenen açıklamayı yaptı
- Türkiye'deki dev market zinciri kapandı
- Akşener'den Erdoğan'a yanıt
- Peker'den yeni açıklama
- Altunların hedef gösterdiği hakime sürgün