Kadın cinayeti: Mersin'de kocasının bıçakladığı iddia edilen kadın yaşamını yitirdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 çocuk annesi Semra Ç. bıçaklanarak öldürüldü. Polis, cinayet zanlısı olarak Semra Ç.'nın kocasını arıyor.

AA
07 Mayıs 2021 Cuma, 15:15
Kadın cinayeti: Mersin'de kocasının bıçakladığı iddia edilen kadın yaşamını yitirdi
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Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Müftüler Sokak'taki bir apartmandan gelen sesleri duyan yurttaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekibi, evdeki Semra Ç'yi (48) banyoda bıçaklanmış buldu.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, 2 çocuk annesi kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, karısını bıçakladıktan sonra kaçtığı iddia edilen A.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.


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