Kadın cinayeti: Mersin'de kocasının bıçakladığı iddia edilen kadın yaşamını yitirdi
Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 çocuk annesi Semra Ç. bıçaklanarak öldürüldü. Polis, cinayet zanlısı olarak Semra Ç.'nın kocasını arıyor.
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Müftüler Sokak'taki bir apartmandan gelen sesleri duyan yurttaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekibi, evdeki Semra Ç'yi (48) banyoda bıçaklanmış buldu.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, 2 çocuk annesi kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis, karısını bıçakladıktan sonra kaçtığı iddia edilen A.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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