Eşinin öldürdüğü Süreyya Arlıcan'ın son notu "İstanbul Sözleşmesi yaşatır"

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 12:28

Evli olduğu Şehmus Çiçek tarafından şiddete uğrayarak öldürülen 58 yaşındaki Süreyya Arlıcan Çiçek, memleketi Ankara’da üyesi olduğu Tüm Bel Sen’deki mücadele arkadaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Saldırıya uğramadan kısa süre önce sosyal medya hesabında Şeyhmus Çiçek ile çekildiği fotoğrafta “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” notuyla hatırlanan Arlıcan’ın cenazesinde konuşan arkadaşları ve akrabaları “İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açıldığı şu günlerde bir kere daha canımız yandı” dedi.

Evrensel'den Deniz Sönmez'in haberine göre, İzmir’in Seferihisar İlçesi’nde yaşayan 58 yaşındaki Süreyya Arlıcan Çiçek, yaklaşık bir hafta önce eşi Şehmus Çiçek tarafından evde çıkan tartışma sonrasında darbedildi. Yumruk ve silahın kabzasıyla kafası ve kaburgalarına aldığı darbeler nedeniyle önce İzmir’de bir hastaneye kaldırılan Arlıcan, Bodrum’da bir özel hastaneye götürüldü. Bür süredir yaşam mücadelesi veren Arlıcan yaşamını yitirdi. Süreyya Arlılcan’ı öldüren Şehmus Çiçek tutuklandı. Arlıcan’dan geriye ise yaklaşık 3 hafta önce kendisini öldüren Şehmus Çiçek ile brilikte çekildiği fotoğraftaki “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır, TCK-103 6284’ü uygula” yazısı kaldı.





"EMİNE’NİN, ÖZGECAN’IN SESİ OLMAYA ÇALIŞIYORDU"

Arlıcan’ın cenazesi ailesi tarafından memleketi Ankara’ya getirildi. Yenimahale ilçesinde bulunan Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninde, Arlıcan akrabaları, yakınları, dostları ve sendikadan mücadele arkadaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Ablasının talebinin her zaman İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması olduğunu söyleyen Süreyya Arlıcan'ın kardeşi Abbas Arlıcan cinayetle ilgili adli sürecin devam ettiğii belirterek zanlının şu an tutuklu olduğunu, başka bir söylemek istemediğini dile getirdi.

Cemevinde düzenlenen törenin ardından Süreyya Arlıca, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.