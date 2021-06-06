Eski ABD Başkanı Trump geri dönüş sinyali verdi
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, parti toplantısında yaptığı konuşmada yeni yönetimi eleştirerek, “Bu akşam toplantıda ülkemizin gözlerimizin önünde yok olduğunu görüyoruz” dedi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina eyaletinde katıldığı toplantıda konuştu. Greenville’de Cumhuriyetçi Parti tarafından düzenlenen organizasyonda konuşan Trump, ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden döneminde geriye gittiğini ifade ederek, “Bu akşam toplantıda ülkemizin gözlerimizin önünde yok olduğunu görüyoruz” dedi.
2020 seçimleri sırasında kötü şeyler yaşandığını belirten Trump, 2022 ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin çok başarılı olacağını öne sürdü. “ABD Senatosu için çok önemli olan Kuzey Carolina seçimlerini kazanacağız” ifadesini kullanan Trump, 2024 seçimlerini dört gözle beklediğini söyledi. Seçimlerde Temsilciler Meclisi üyesi Ted Budd’ı desteklediğini belirten Trump, “Bu son kararım” dedi.
"TAZMİNAT ÖDESİN"
Covid-19’un kaynağının araştırılması için Biden’ın haber alma örgütlerini görevlendirmesi ile ilgili olarak da konuşan Trump, Wuhan’da bir enstitüden çıktığını söylediğinde Dünya Sağlık Örgütü’nün bile ihtimal dışı olarak değerlendirdiği iddialarının gerçeklik kazandığını hatırlattı.
Trump ABD’nin ve dünyanın Çin’den tazminat alması gerektiğini belirterek, “En az 10 trilyon dolar ödemek zorundalar” dedi. ABD’nin bugün ulaştığı aşılama başarısının da kendi hükümetinin bir başarısı olduğunu ifade eden Trump, kendisinin yaptığı anlaşmalar olmasaydı Biden yönetiminin çok büyük bir sorun içerisinde olacağını söyledi.
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