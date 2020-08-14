Eski AKP'li vekil Ankara Üniversitesi rektörü oldu
Eski AKP Adana Milletvekili ve Sağlık Bakanlığı müsteşarı Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi'nin yeni rektörü oldu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki Atama Kararı'na göre 16 üniversiteye yeni rektör atandı. Eski AKP Adana Milletvekili ve Sağlık Bakanlığı müsteşarlığı görevlerinde bulunan Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi'nin yeni rektörü oldu.
Atanan rektörler şöyle:
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünavar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu .
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