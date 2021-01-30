Eski Almanya Başbakanı Schröder'den AB'ye Türkiye çağrısı

30 Ocak 2021 Cumartesi, 03:58

Almanya'da Sosyal Demokrat Partiden (SPD) 7 yıl başbakanlık yapan Schröder, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada bulundu. "Coğrafi olarak bakarsanız, Avrupa'nın gücünü bulması için Türkiye ve Rusya gibi ortaklara ihtiyacı var. Bizi daha güçlü kılan yolları engellememeliyiz" diyen Schröder Türkiye ve Rusya'yla daha yakın iş birliği yapılması çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaştığı ve bunun durdurulması şansının olup olmadığı yönündeki soru üzerine, "Hayır bitmedi" diyen Schröder, Türkiye'de Avrupa'ya karşı bir tavır olmadığını vurguladı.

AB'YE KATILACAĞINA DAİR SÖZ VERİLDİ

Schröder, "1963'te Türkiye'nin uzun bir süreçte AB'ye katılacağına dair bir söz verildi. Çoğu benim zamanımda olmak üzere 2 tarafta da ciddi çabalar vardı" dedi.



Schröder, Almanya'da Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU-CSU) Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin imtiyazlı ortaklık teklif etmelerine atıfta bulunarak "İmtiyazlı ortaklık ifadesiyle aslında 'dışarda kalın' işareti verilmek isteniyor" değerlendirmesinde bulundu.

