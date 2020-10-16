Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç: Berberoğlu kararı daha çok konuşulmalıydı
Eski CHP Milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş, Anayasa Mahkemesi (AYM) eski Başkanı Haşim Kılıç'ın son yaşanan olaylara ilişkin görüşlerini katıldığı programda açıkladı. Yarkadaş, Kılıç'ın yaşanan tartışmalara dikkat çekerek, “Engin Yıldırım'ın attığı tweetten daha çok, yerel bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamamasının aslında konuşulması gerek” sözlerini aktararak, yerel mahkemenin AYM'nin Enis Berberoğlu kararını tanımamasına vurgu yaptığını dile getirdi.
Barış Yarkadaş, TV 100'de Ahu Özyurt'un sunduğu Sağlı - Sollu isimli programda yerel mahkemenin AYM'nin Enis Berberoğlu kararını tanımamasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç'la yaptığı görüşmeyi anlattı.
Yarkadaş, AYM eski Başkanı Haşim Kılıç'la yaptığı görüşmeye ilişkin olarak, "Siz uzun yıllar Anayasa Mahkemesi'nde bulundunuz, AYM Başkanlığı yaptınız. Son olan biteni nasıl görüyorsunuz?" dedim. Haşim Kılıç, bugün yaşanan tartışmalara dikkat çekerek, Engin Yıldırım'ın attığı tweetten daha çok, yerel bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamamasının aslında konuşulması gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.
Haşim Kılıç'tan son AYM olayı dahil süreci yorumlamasını istediğini belirten Yarkadaş, Kılıç'ın sözlerini şu şekilde aktardı:
"Bireysel başvuru AYM'nin saygınlığı adına büyük bir kazanımdı. Son olan bitenlerden dolayı üzülüyorum. Kazanımlar örseleniyor ve etkisiz hale getiriliyor. Mahkemenin kararlarının uygulanmaması herkesi ilgilendirir. İlgililer gereğini yapmalıdır. Anayasa Mahkemesi, 14. Ağır Ceza hakkında suç duyurusunda bulunmalıdır. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bu konuya ilgisiz kalmıştır. Sorun itirazlarla mutlaka düzeltilecektir. Düzeltme yapıldığında hukuk devletinin gereği yerine getirilmiş olur."
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