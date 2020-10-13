İçişleri Bakanlığı ile AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın 'ışık' polemiğine tepki yağdı

13 Ekim 2020 Salı, 23:25

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, CHP'li Enis Berberoğlu hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden yargılanma talebini reddetmesinin ardından "Işıklar yanıyor" notuyla Yüksek Mahkeme binasının fotoğrafını paylaşmıştı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, "Işıklarımız hiç sönmüyor" dedi. Yıldırım ise, ikinci bir paylaşım yaparak "Işıklar yanıyor' derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" yanıtını verdi.

'MİLLETİN OCAĞINI SÖNDÜRDÜNÜZ'

Bu polemik üzerine Twitter'da çok sayıda paylaşım yapıldı. CHP'li Muharrem İnce, ''Ciddiyet! Mahkemenin ışığı yanar adaleti olmaz, Bakanlığın ışığı hiç sönmez örgütlenen tarikatları göremez. Elektrik faturaları cep yakıyor, kurumlar ışıkla mesaj veriyor. Söndürün “ampül”leri. Işıklar yansa ne olur milletin ocağını söndürdünüz'' ifadelerini kullandı.

'AMPUL' AYDINLATAMAZ'



CHP PM üyesi Ali Mahir Başarır, "Adaletin olmadığı bir ülkeyi hiçbir 'ampul' aydınlatamaz' paylaşımını yaptı.

ATATÜRK'ÜN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da, "Yaktığın 'ışık' hiç sönmeyecek" notuyla Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı.