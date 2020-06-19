Eski Bakan Kılıç’ın davasına bakan İYİ Partili Bahşi’nin hâkim olan eşinin yeri değiştirildi
İYİ Parti milletvekili Feridun Bahşi, hâkim eşi Sabahat Bahşi’nin görev yerinin eski Bakan Akif Çağatay Kılıç’ın taraf olduğu bir dava nedeniyle değiştirildiğini belirtti. Bahşi, “Önce reddi hâkim talebinde bulunuldu, 3 gün sonra da HSK kararnamesiyle görev yeri değiştirildi. Yargı, FETÖ’den sonra AKP militanlarına teslim edildi” dedi.
İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi’nin hâkim eşi Sabahat Bahşi’nin görev yeri değiştirildi. Hâkim Bahşi, eski Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın taraf olduğu bir davanın hâkimliğini yapıyordu. Kılıç, reddi hâkim talebinde bulunmuştu.
İYİ Parti milletvekili Feridun Bahşi’nin hâkim eşi Sabahat Bahşi, Ankara 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nden Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı. Gazete Duvar’da yer alan habere göre, atamaya tepki gösteren Feridun Bahşi, değişikliğin arka planında eşinin, eski Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın taraf olduğu bir davanın hâkimliğini yapması olduğunu savundu. Sabahat Bahşi’nin ataması yapılmadan 3 gün önce AKP İstanbul Milletvekili olan eski Bakan Çağatay Kılıç’ın reddi hâkim talebinde bulunduğunu ifade eden Bahşi, reddi hakim gerekçesinde kendisinin siyasi kimliği üzerinden hâkim olan eşinin tarafsızlığının ve objektifliğinin tartışmaya açılmak istendiğini kaydetti.
Bahşi, “Eşimin emekliliğine az kalmış. Sadece ufak bir tazminat davasının sonucunu etkilemek için önce reddi hâkim talebi, sonra da görev yeri değişikliği. Hukuksuzluk bitmiyor. 37 yıllık başarılı bir hâkim olan eşim, benim siyasi kimliğim üzerinden tartışmaya açılmak isteniyor. Oysa eşim, davalı tarafları dahi tanımıyordu. Adalet Bakanı Gül’den randevu istedim ama alamadım” dedi.
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