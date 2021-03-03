Eski Bakan Yaşar Okuyan, Adnan Oktar cemaatini operasyondan önce uyardığını açıkladı

03 Mart 2021 Çarşamba, 18:10

Türkiye’nin en önemli cemaatlerinden birine iki sene önce operasyon yapıldı. Adnan Oktar suç örgütüne yönelik açılan davada, "Organize silahlı suç örgütü elebaşısı" olarak yargılanan Oktar toplamda 1075 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Oktar, davada "cinsel saldırı", "çocuğun cinsel istismarı", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kaçakçılık" gibi suçlardan suçlu bulundu.

Bir dönem CHP, MHP ve ANAP saflarında görev alan son olarak da Vatan Partisi’nde Genel Başkan Yardımcılığı yapan Yaşar Okuyan ile ilgili ise dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan’ın, Adnan Oktar cemaatini operasyona dair önceden uyardığı iddia edildi. Okuyan’ın, Oktar cemaati ile yakın ilişkiler içerisinde olduğu, hatta cemaatin 7-8 kere toplantılara katıldığı ortaya çıkmıştı. Nitekim Adnan Oktar’ın “Davetlerine icabet ettiğini” açıklayan Okuyan, “Bunda bir sorun yok” demişti.

“TAYYİP BEYİN ONAYIYLA OPERASYON YAPILACAK”

Adnan Oktar cemaatine yönelik 2018 yılında yapılan operasyonda, onlarca silahla birlikte; siyasilere ve ünlülere dair yüzlerce belge ele geçirilmişti. Belgelerde Yaşar Okuyan’ın da olduğu ortaya çıktı.

Ele geçirilen belgelerde, Oktar’ın davetine icabet etmekte “Bir sorun yok” diyen Okuyan’ın, cemaatin siyasilerle ilişki kuran ismi, “Eymen” kod adlı Aylin Atmaca’ya bizzat Erdoğan’ın ismini vererek uyardığı ifade edildi. Atmaca’ya “Size yönelik 2019 seçimleri öncesi bir operasyon olacak. Tayyip Bey’in onayıyla. Bir şey bilmesem söylemezdim, net konuşuyorum. Ona göre tedbirlerinizi alın” dediği ortaya çıktı.

Odatv editörü Hakan Erol, Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan; mahkeme ve polis dosyalarını inceleyerek yazdığı “Turnike” adlı kitabında Okuyan’la ilgili bu belgelere yer verdi. Erol, "Turnike" kitabında Okuyan’ın, 1989 yılından beri cemaatin içinde olan ve en kilit isimlerden Atmaca ile ilişkisini sorguladı. Cemaat içinde “yönetici” pozisyonunda olan Atmaca, tüm suçların yanında, “örgüt yöneticiliğinden” de suçlu bulundu.

YAŞAR OKUYAN CUMHURİYET’E KONUŞTU: ONLARI UYARDIM

Okuyan, Adnan Oktar cemaati bağlantılarıyla ilgili Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Kitapta yer alan “Size yönelik 2019 seçimleri öncesi bir operasyon olacak. Tayyip Bey’in onayıyla. Bir şey bilmesem söylemezdim, net konuşuyorum. Ona göre tedbirlerinizi alın demiş” ifadelerinin doğru olup olmadığını sorduğumuz Okuyan, söz konusu ifadeleri yalanlamadı.

Okuyan, cemaatte; Ankara’da devletin üst düzey isimleri arasında faaliyet yürüttüğü ifade edilen Aylin Atmaca’yı “Size muhafazakar camiadan rahatsızlık var yarın bir gün başınıza bir şey gelebilir” diyerek uyardığını belirtti.

“TEK TEK TÜM BELGELERİ İNCELEDİM”

Gazeteci Hakan Erol ise Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, "Ben yargıç değilim, kimseyi de kitapta bir sorguya çekmiyorum. Görülmeyenin, satır aralarında kaybolan bilgilerin peşine düştüm, tek tek tüm belgeleri inceledim. Yaşar Okuyan'ın iddialarımı doğrulaması karşısında gazetecilik başarısı olarak sevinebilirim ancak, eski bir Bakan'ın bir cemaati uyaracak kadar sıkı ilişkide olmasını yine bir gazeteci olarak kabullenmem mümkün değil” dedi.

“Turnike” adlı kitapta yer alan Yaşar Okuyan ile ilgili bölüm ise şöyle:

“Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan’la ilgili çok ciddi iddialar bulunuyordu.

Cemaatin birçok konferansına, iftarına ve toplantısına katılan Okuyan, bu organizasyonlara katılımını hiçbir zaman gizlemiyordu.

Hatta bu konuyla ilgili olarak Odatv’nin sorularını da yanıtlamış olan Okuyan, şunları söylüyordu:

‘Hem ben Adnan Oktar grubunun daha önce 7-8 kez toplantısına, konferans ve iftarlarına katıldım. A9 adlı televizyonlarında programa katıldım. Demin de dediğim gibi davete icabet edilir. Bunda bir sorun yok.’

‘Davete icabet edilir’ diyen Okuyan haklıydı. Zira bu tip yapılanmalar, ‘tanınmış isimleri’ organizasyonlarına davet ederek güç gösterirdi. Ancak, Okuyan’ın Oktar cemaatiyle ilişkisi yalnızca bir ‘davet’ üzerinden ilerlemiyordu. Yaşar Okuyan açıkça Oktarcılarla kol kolaydı...

Şöyle ki...

Cemaate yapılan operasyonda ele geçirilen dokümanlardan, ‘/img_image.EO 1/voi_vol2//$CarvedFiles10234168. docx.’ adlı belgede, Yaşar Okuyan’ın, cemaatin siyasilerle ilişki kuran ismi, ‘Eymen’ kod adlı Aylin Atmaca’yı uyardığı görülüyordu.

‘Tamburalı Paşa’ olarak tanınan emekli Korgeneral Hasan Kundakçı’nın akrabası olduğunu savunan Aylin Atmaca, kurduğu her kritik ilişkide Kundakçı’nın ismini vererek irtibatı kolaylıkla sağlıyordu.

İşte Okuyan, böyle bir isimle iletişim kuruyor ve çok tartışma yaratacak cümleler sarf ediyordu.

Cemaat tarafından tutulan notun içeriğinde; Yaşar Okuyan, ‘Eymen’i, Oktar cemaatine seçimlerden önce yapılacak bir operasyon konusunda uyarıyordu. Okuyan ayrıca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bu operasyona bizzat onay verdiğinin altını çiziyordu!

Söylediklerinin kesin olduğunu vurgulayan ve cemaate “tedbirinizi alın” diyen Okuyan için tutulan not şu şekilde:

‘Yaşar Okuyan Eymen Hanım’ı aramış veya mesaj göndermiş. Size yönelik 2019 seçimleri öncesi bir operasyon olacak. Tayyip Bey’in onayıyla. Bir şey bilmesem söylemezdim, net konuşuyorum. Ona göre tedbirlerinizi alın demiş.’

Öte yandan, cemaatin önemli isimlerinden Ulviye Didem Ürer ile ‘Bilge Soylu’ kod adlı Alev Babuna arasında geçen Whatsapp konuşmasında, ‘vip yemek salonu (version l)-l. xisx’ isimli Excel dosyasına yer veriliyordu.

Hangi isimlerin etkinliğe davet edildiğinin belirtildiği listede, Yaşar Okuyan’ın yanına düşülen not dikkat çekiyordu. Okuyan için, yer kaldığı takdirde Adnan Oktar ile aynı masaya oturtulacağı ifade ediliyordu.

Kısacası, Yaşar Okuyan, Adnan Oktar’la aynı masaya oturacak kadar ona yakın duruyordu!”