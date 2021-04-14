Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut kimdir?
Türk avukat, siyasetçi ve 20. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Yıldırım Akbulut, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında yaşamını yitirdi. Akbulut, 1989–1991 yılları arasında Başbakanlık, 1987–1989 ve 1999–2000 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini üstlenmişti.
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 86 yaşında yaşamını yitirdi.
Türk avukat, siyasetçi ve 20. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı
olan Yıldırım Akbulut, Başbakanlık ve Anavatan Partisi Genel Başkanlığı
görevini 1989–1991 yılları arasında sürdürmüştü. Akbulut, 1987–1989 ve
1999–2000 yılları arasında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini
üstlenmişti.
YILDIRIM
AKBULUT KİMDİR?
Yıldırım Akbulut, 15 Kasım 1935 tarihinde Erzincan'da doğdu.
Babasının PTT memuru olması nedeniyle ilkokulu Eskişehir'de, ortaokulu
Samsun'da, liseyi ise Erzican'da okudu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini
bitirdi ve serbest avukatlık yaptı.
Akbulut, Adalet Partisi Erzincan il başkanlığı yaptı. Mayıs
1983 tarihinde Anavatan Partisinin (ANAP) kurucuları arasında yer aldı ve ilk
defa 1983 Türkiye genel seçimlerinde ANAP Erzincan milletvekili olarak meclise
girdi. 26 Ekim 1984 - 6 Eylül 1987 tarihleri arasında Turgut Özal tarafından
kurulan 45. Türkiye Hükûmeti'nde İçişleri Bakanı olarak yer aldı. 1987 Türkiye
genel seçimleri'nde tekrar ANAP Erzincan milletvekili olarak meclise girdi ve
1987 yılında yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçiminin üçüncü
turunda 431 üyeden 250'sinin oyuyla TBMM Başkanı seçildi ve bu görevini 9 Kasım
1989 tarihine kadar sürdürdü.
BAŞBAKANLIĞI
Turgut Özal'ın 1989 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde
Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından aynı yıl Akbulut başkanlığında 47.
Türkiye Hükûmeti kuruldu. 17 Kasım 1989'daki ANAP I. Olağanüstü Kongresi Turgut
Özal'dan boşalan genel başkanlığa Akbulut'u getirdi. 15 Haziran 1991 tarihinde
gerçekleştirilen ANAP Kongresi'nde Mesut Yılmaz'a karşı yenilerek genel
başkanlık ve başbakanlıktan ayrıldı.
SONRAKİ
SİYASİ KARİYERİ
1992 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın istemiyle
17 arkadaşıyla birlikte ANAP'tan istifa etti, ancak bir süre sonra partiye
döndü.
18 Nisan 1999 seçimlerinin ardından mayıs ayında yapılan TBMM
Başkanlığı seçimlerini kazanıp 2000 yılına kadar TBMM Başkanlığı'nı sürdürdü.
2000 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu ancak adaylığını 2. turun ardından
geri çekti. 2002'de ANAP'tan istifa eden Akbulut, aynı yıl yapılan genel
seçimlerde Doğru Yol Partisi'nden (DYP) İstanbul milletvekili adayı oldu, ancak
DYP'nin barajı geçememesi nedeniyle seçilemedi.
Anayasa
Mahkemesi eski üyelerinden Samia Akbulut'la (d. 1939) evli olan Akbulut 3 kız
çocuğu babasıydı. 17., 18., 19. Dönem Erzincan ve 21. Dönem Ankara milletvekili
oldu. Turgut Özal Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olan Akbulut aynı
zamanda Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesiydi.
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