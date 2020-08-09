Eski Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara yaşamını yitirdi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara'nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım Başkanım, Can Başkanım, Cem Başkanım güle güle. Önceki dönem Çatalca Belediye Başkanımız Cem Kara’yı kaybettik. Başımız sağolsun" mesajını yayımladı.
1962 yılı doğumlu Kara, 2009 ve 2014 seçimlerini kazanarak iki dönem Çatalca Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü.
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