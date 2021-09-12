Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'ten 'Deniz Baykal yaşamını yitirdi' iddialarına yanıt
CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın hayatını kaybettiği iddiaları sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, "Kendisi ile az önce konuştum" diyerek iddiaları yalanladı.
Sosyal medyaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski genel başkanı Deniz Baykal'ın hayatını kaybettiğine yönelik iddialar damga vurdu. Kullanıcılar tarafından 83 yaşındaki Baykal'ın yaşamını yitirdiği öne sürüldü.
1995–1996 yılları arasında Başbakan yardımcılığı görevini yürüten ve birçok hükûmette yer alan Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Deniz Baykal'ın öldüğü iddiaları sosyal medyada hızla yayılmaya devam edince, CHP’nin eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş’ten konuya ilişkin açıklama geldi.
“İDDİALAR DOĞRU DEĞİL”
Cumhuriyet’e konuşan Ateş, “Kendisi ile az önce görüştüm” diyerek iddiaları yalanladı.
Ateş, “Ankara'daki evinde, sağlığında bir değişim ve olumsuzluk yok. Haftanın 5 günü Bilkent'teki fizik tedavisine gidiyor. Biraz önce kendisiyle görüştüm sesi gayet iyi geliyordu. Sağlığına ilişkin iddialar doğru değil” diye konuştu.
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