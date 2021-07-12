Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Deniz Baykal' sorusuna yanıt

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 10:46

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zülfü Livaneli'nin açıklamalarıyla başlayan Deniz Baykal tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Grup toplantısında bir açıklama yaptınız ama bu meseleyi kendi içinizde tartıştınız mı?" sorusuna, "Hayır, tartışmadık. Gerek duymadık" cevabını verdi.

"CHP’nin Baykal sorunu var mı?" sorusuna, "Hayır, CHP’nin böyle bir sorunu yok" diyerek yanıtlayan Kılıçdaroğlu, CHP seçmeninin de benzer bir sorunu olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Öyleyse bu tartışma nereden çıkıyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yapay tartışma. Gündemi saptırmaya yönelik tartışmalar. Türkiye’nin bu kadar derdi varken, çocuğunun karnını doyuramadan yatağa yatıran binlerce anne varken, çöp konteynırlarından beslenenler varken, “askerimiz Afganistan’a mı gidecek” diye kaygılanırken, mafyayla siyasetin iç içe geçmiş çıkar ilişkileri ortaya saçılmışken, bunların üzerine sünger çekelim, CHP’yi konuşalım, yok böyle bir şey…"

Kılıçdaroğlu söyleşisinin ilgili bölümü şöyle devam etti:

- Peki, Baykal, Livaneli'nin iddia ettiği gibi Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmediğini söylemiş olabilir mi?

Hayır…

- Böyle söylediğini düşünseydiniz farklı mı davranırdınız?

Böyle bir şey söylemedi ki farklı davranayım.