Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ifade verdi

01 Aralık 2020 Salı, 17:18

CHP İstanbul İl Başkanlığı Çevre ve Doğa Hakları Komisyonu, Yassıada’nın imara açılmasını protesto etmek amacıyla 4 Haziran 2016’da adaya gitmişti.

İzin verilmediği için inşaatlarda inceleme yapamayan CHP heyeti, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın yargılamalarının yapıldığı spor salonunun önünde açıklama yapmıştı. Canpolat, açıklamasında “Yassıada’yı tahrip edenler, adanın doğasını bozanlar, başta TOBB Başkanı Sayın Hisarcıklıoğlu olmak üzere onun firması, onun şirketidir” demişti.

"MENDERES VE ARKADAŞLARININ KEMİKLERİ SIZLADI"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının çağrısı üzerine bugün öğleden sonra Çağlayan Adliyesine giderek savcıya ifade veren eski CHP İstanbul İl Başkanı Canpolat, adliye çıkışında gazetecilere açıklama yaptı.

Canpolat şunları söyledi:

“Yassıada yeşildi, doğa katledildi. Yassıada tarihi olarak değerli bir ada. Osmanlı'nın tarihi eserlerini olduğu, tarihi camilerin olduğu bir ada. Yassıada Mercan balıklarının yatağı. Yassıada'da büyük acılarımız da var. Adnan Menderes ve arkadaşlarının kemikleri sızladı. Yassıada'nın adı Adnan Menderes adası olmalıydı. Biz Yassıada'da yeşili, doğayı savunduk; İstanbul’un değerlerini savunduk. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na karşı sözlerinin rövanşı olarak bu soruşturma açıldı. Kılıçdaroğlu'nun TOBB'u eleştirerek ‘TÜSİAD kadar yürekli olamadınız’ demesi üzerine, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun verdiği tepkiyi hatırlayın. Bugün yağmacılığa karşı ifade verdik.”



















