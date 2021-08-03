Eski CIA yetkilisi: "ABD özgürlükten tiranlığa geçiyor"
ABD'li eski istihbaratçı Wright, Amerikan Fox TV'de yayınlanan "Fox & Friends" programında, Biden yönetiminin, sosyal medya üzerinden ifade özgürlüğünü baltalamaya yönelik uygulamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Eski CIA mensubu Bryan Dean Wright, Cuma günü katıldığı FOX TV canlı yayınında, Biden yönetiminin medyaya yönelik müdahalelerine ilişkin olarak, "Bence izlediğimiz şey, özgürlükten tiranlığa yavaş yavaş geçiş. Kariyerimden ve birlikte çalıştığım istihbarat analistlerinden öğrendiğim şeylerden biri de bir ülkenin özgürlükten tiranlığa geçerken, hükümetin medyanın kontrolünü ele geçirdiği gerçeğidir. Kim ne söyleyebilir ki? Bunu bizzat hükümet kaynakları açıklığa kavuşturdu" dedi.
"FARKLI DÜŞÜNENLER SANSÜRLENİYOR"
Wright, konuşmasının devamında, sosyal medyadaki sansür uygulamalarına da değinerek, "Bu inanılmaz derecede endişe verici, hükümetin doğru olarak belirlediği şeye karşı konuşan insanlar susturulacak veya platformdan dışlanacak, değil mi?" ifadelerine yer verdi.
Wright ayrıca, çoğu makul Amerikalının bu konuda endişeli olduğunu vurgulayarak, "İster muhafazakar, ister özgür düşünen eleştirel bir kişi olun; ayağa kalkıp, bu yanlış, demenin zamanı geldi" dedi.
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