Eski danışmanından Johnson hakkında şok iddialar
Eski başdanışmanı Dominic Cummings, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı oldukça zora sokacak önemli iddialarda bulundu. Cummings, Johnson'ın salgında ölen yaşlılar için skandal ifadeler kullandığını belirterek, yeterince sıkı önlem almadığını söyledi.
İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings, salgının ilk dönemine dair, Başbakan Johnson'ı siyasi baskı altında bırakacak, önemli iddialarda bulundu.
BBC'ye röportaj veren Cummings, Johnson'ın 2020 son baharında sınırlamaları sıkılaştırmak konusunda isteksiz olduğunu ve "ölenler 80 yaşın üzerinde" düşüncesi ile hareket ettiğini öne sürdü.
Haber Global'de yayınlanan habere göre Cummings, Başbakan Johnson'ın kendisine yolladığı bir mesajda, "Artık bu sağlık sistemi çökecek söylemine inanmıyorum" dediğini iddia etti. Eski başdanışman, Boris Johnson'ın Covid'in tüm ülkeye yayılmasından çok, ekonomiyi düşündüğünü de savundu.
Cummings, merkezinde olduğu bir dizi siyasi gelişme sonrası ilk kez bire bir röportaj verdi. Başbakanlık ofisinden, röportajda dile getirilen iddialarla ilgili olarak, "salgın süresince insanların yaşamlarının korunması için bilimin önderliğinde hareket edildiği" açıklaması yapıldı.
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