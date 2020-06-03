Eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap attı
Kahramanmaraş'ta, F.Ö.(43) isimli kadın, eski erkek arkadaşı G.K.'nin (45) yüzüne kezzap attı.
Olay, sabah saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana
geldi. İddiaya göre, F.Ö. isimli kadın, eski erkek arkadaşı G.K.'nin iş yerine
gitti. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında da yanında getirdiği kezzabı,
G.K.'nin yüzüne attı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Necip
Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülen G.K. tedaviye alındı. F.Ö. de gözaltına
alınarak, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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