Eski eş kabusu! Savunması 'pes' dedirtti

30 Aralık 2020 Çarşamba, 15:30

Antalya'da eski eşinin boğazını kesip 5 kez bıçaklayan erkek ifadesinde öldürme niyeti olmadığını iddia etti.

Boşandığı Oya Aydoğdu'yu ve bir erkeği ‘aldatıldığı’ iddiasıyla defalarca bıçaklayan Poyraz Çavdar adlı kişi, bir kez daha hakim karşısına çıktı.

15'er yıl hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Çavdar'ın, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davasına devam edildi. Sanık duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılırken, taraf avukatları hazır bulundu.

PES DEDİRTEN SAVUNMA

Daha önceki savunmalarında olduğu gibi suçlamaları kabul etmeyen Poyraz Çavdar, “Ben hiç bir şekilde ne Gökhan, ne de Oya'ya karşı öldürme niyetiyle hareket etmedim. Her ikisini de yaralamak istemedim, niyet etmedim" iddiasında bulundu.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.