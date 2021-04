Eski futbolcu Ashley Cain'in lösemi hastası 8 aylık bebeği yaşamını yitirdi

26 Nisan 2021 Pazartesi, 15:58

Eski futbolcu, model ve TV yıldızı Ashley Cain, kendisi gibi tanınmış bir ekran yüzü olan sevgilisiyle birlikte hayatının en acı dönemini yaşıyor. Kısa bir süre önce bebek sahibi olan genç çiftin sekiz aylık kızı Azaylia, lösemi sebebiyle hayata veda etti.

"HUZUR İÇİNDE UYU PRENSES"

Instagram hesabından bir süredir lösemiyle mücadele eden bebeğinin acı haberiini veren baba Ashley Cain, kızı kucağındayken çekilen bir fotoğrafını paylaşarak "Huzur içinde uyu prenses. Cennette seni tekrar kollarıma alana kadar seni hep kalbimde taşıyacağım" dedi. Ünlü ismin paylaşımına takipçilerinden taziye yorumu yağdı.

"SEN BENİM KALP ATIŞIMSIN"

Bebeğin annesi Safiyya Vorajee'de yine kızıyla çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaşarak "Sen benim meleğimsin, kalp atışımsın. Huzur içinde uyu benim değerli bebeğim. Kalbime yazılmış bir el yazısı gibi hep benimle olacaksın" diye yazdı.

DOKTORLAR SAYILI GÜNLERİNİN KALDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Bir dönem İngiltere'de çeşitli futbol takımlarında oynayan ardından da modellik yapmaya başlayan Ashley Caine'in sekiz aylık kızı Azaylia, daha hayatının başında lösemiye yakalandı. Görev aldığı The Ex On The Beach adlı yapımla da şöhretini perçinleyen Ashley Caine ve bebeğinin annesi Safiyya Vorajee bir süredir minik Azaylia'nın tedavisi için hastanede bulunuyordu. Fakat doktorlar yapılan bütün tedaviye rağmen minik Azaylia'nın yaşayacak sayılı günleri kaldığını açıklamıştı.