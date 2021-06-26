Kayserispor'da Berna Gözbaşı, yeniden başkanlığa seçildi
Kayserispor'da mevcut başkan Berna Gözbaşı'nın başkanlığa yeniden seçildiği kongrede, kulüpten gönderilen futbolcuların isimleri barkovizyona yansıtıldı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da yapılan olağan genel kurul toplantısında seçime tek aday olarak giren Berna Gözbaşı, yeniden başkanlığa seçildi.
Sarı-kırmızılı kulübün şirketleşmesinin karara bağlandığı kongrede, barkovizyonda takıma fayda sağlamayan futbolcuların kulüp menfaatleri doğrultusunda gönderildiği belirtildi.
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