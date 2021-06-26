Kayserispor'da Berna Gözbaşı, yeniden başkanlığa seçildi

Kayserispor'da mevcut başkan Berna Gözbaşı'nın başkanlığa yeniden seçildiği kongrede, kulüpten gönderilen futbolcuların isimleri barkovizyona yansıtıldı.

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2021 Cumartesi, 12:30
Kayserispor'da Berna Gözbaşı, yeniden başkanlığa seçildi
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da yapılan olağan genel kurul toplantısında seçime tek aday olarak giren Berna Gözbaşı, yeniden başkanlığa seçildi.

Sarı-kırmızılı kulübün şirketleşmesinin karara bağlandığı kongrede, barkovizyonda takıma fayda sağlamayan futbolcuların kulüp menfaatleri doğrultusunda gönderildiği belirtildi.


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