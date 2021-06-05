Eski futbolcu Seid Visin, ırkçılık nedeniyle yaşamına son verdi

05 Haziran 2021 Cumartesi, 17:30

İtalyan futbolu, iki gün önce yaşanan bir intihar vakasının acısını yaşıyor. Evlat edinilerek geldiği İtalya'da Milan ile Benevento altyapılarında forma giyen ve sonrasında futbolu bırakıp iş hayatına atılan 20 yaşındaki Seid Visin, yaşamına son verdi. Visin, evlat edinildiği Nocera Inferiore'deki evinde ölü bulundu. Etiyopya doğumlu İtalyan futbolcu, arkasında bıraktığı intihar mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'daki bu değişik sosyopolitik durumla karşı karşıya kaldığımda, siyah bir insan olarak kaçınılmaz olarak sorgulandığımı hissediyorum. Ben göçmen değilim. Ben küçükken evlat edinildim. Bu büyük göç akımından önce herkesin beni sevdiğini, biraz da kibirle hatırlıyorum. Nerede olursam olayım, nereye gidersem gideyim herkes bana büyük bir sevinç, saygı ve merakla bakardı. Ancak şimdi, bu barış atmosferi çok uzak. Her şey alt üst olmuş gibi görünüyor.

Şimdi nereye gidersem gideyim, nerede olursam olayım; insanların şüpheci, ön yargılı, tiksinmiş ve korkmuş bakışlarının ağırlığını bir kaya gibi omuzlarımda hissediyorum. Birkaç ay önce bir iş bulabildim, çünkü çoğu yaşlı olan çok sayıda insan bana iş vermeyi, ben sanki onları rahatsız ediyormuşum gibi reddettiler. Birçok beyaz İtalyanın iş bulamadığını söylediler.

Bu olaydan sonra içimde bir şeyler değişti: sanki kafamda bazı bilinçsiz fikirler yaratılmış ve bu sayede toplum içinde, gerçekte olduğumdan farklı bir davranıyormuşum gibi, sanki siyah olmaktan utanıyormuşum gibi, sanki bir göçmenle karıştırılmaktan korkuyormuş gibi, insanlara beni tanımadıklarını, onlar gibi olduğumu, İtalyan olduğumu kanıtlamak zorundaymışım gibi... Ben, beyazdım. Bu, arkadaşlarımla birlikteyken, siyahlar ve göçmenler hakkında kötü espriler yapmama bile neden oldu, sert bir üslupla siyahlara karşı ırkçı olduğumu, onları onaylamadığımı, istemediğimi vurgularcasına söyledim.

Ancak hakim olan tek şey korkuydu. İnsanların gözlerinde gördüğüm nefretin korkusu, ağızlarında hissettiğim aşağılanmanın korkusu, hatta Mussolini'yi sürekli melankoli ile çağıran ve 'Kaptan Salvini' diye hitap eden akrabalarımın korkusu... Bazı arkadaşları görmenin hayal kırıklığı, onları böyle tanımlayabilir miyim bilmiyorum, beni gördüklerinde hep birlikte 'Casa Pound' şarkısını söylüyorlardı. Geçen gün benim gibi evlat edinilen bir arkadaşım, bir süre önce arkadaşlarıyla mutlu ve kaygısız şekilde futbol oynarken bazı kadınların ona yaklaştığını ve şunu dediğini söyledi: 'Zamanın tadını çıkar, çünkü bir süre sonra gelip seni alacaklar. Ülkenize geri dönün.'

Bu, acı, hüzünlü, dramatik sözlerimle, merhamet edilmesini veya yalvarmayı istemiyorum, sadece yaşadığım rahatsızlık ve ıstırabın, ıstırap okyanusuna kıyasla bir damla su olduğunu kendime hatırlatmak istiyorum. Sefalet içinde ve adeta cehennemde bir hayat sürmektense ölmeyi tercih eden, güçlü haysiyete sahip insanlar var. Birçoğu zaten sadece hayatı koklamak, tatmak, basitçe 'hayat' dediğimiz şeyin tadına bakmak için hayatlarını kaybettiler."

"ONUN YAŞAM SEVİNCİNİ UNUTMAK İSTEMİYORUM"

İtalya Milli Takımı ve Milan'ın 22 yaşındaki kalecisi Gianluigi Donnarumma, Visin için "Seid ile Milano'ya gelir gelmez tanışmıştım. Akademide beraberdik. Aradan yıllar geçti ama onun o inanılmaz gülümsemesini, o yaşam sevincini unutmak istemiyorum. Gerçek bir dosttu ve benim gibi bir çocuktu." ifadelerini kullandı.

Visin'in eski kulübü Milan ve ezeli rakibi Inter, 20 yaşındaki genç futbolcu için başsağlığı mesajları yayınladı: