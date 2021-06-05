Pep Guardiola Premier Lig’de sezonun menajeri seçildi
Premier Lig’de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Manchester City’de Pep Guardiola, sezonun en iyi menajeri seçildi.
Premier Lig’den geçtiğimiz sezonun ödüllerini kazanan belli oldu. Ligin sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada sezonun menajeri ve oyuncusunun yanı sıra en iyi golü de seçildi.
Manchester City’de üçüncü şampiyonluğunu elde eden Pep Guardiola, sezonun en iyi menajeri ödülüne layık görülürken geçtiğimiz yaz takıma katılan ve şampiyonluktaki en büyük pay sahiplerinden olan Ruben Dias sezonun oyuncusu seçildi
Tottenham’ın Arsenal ile deplasmanda karşılaştığı maçta Erik Lamela’nın rabona ile attığı gol, sezonun en iyi golü ödülünü kazandı.
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