Okay Yokuşlu: "Transfer konusunda bana gelen somut bir teklif yok"

05 Haziran 2021 Cumartesi, 16:05

Almanya’da Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam eden milli takımın deneyimli oyuncusu Okay Yokuşlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Okay Yokuşlu’nun açıklamaları şöyle:

“TAKIM OLARAK ÇOK MOTİVEYİZ”

“Takım olarak çok motiveyiz. Bu turnuvanın ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Güzel bir hazırlık dönemi geçiyoruz. İlk etabı Antalya’da tamamladık. Bu süreçte, uzun süre sonra birlikte oynama alışkanlığımızı geliştirdik. Antalya’daki kampta eksiklerimizi görüp turnuvaya daha hazır bir şekilde başlamak için çalışmalarımızı sürdürdük.”

“KADRODA YER ALMAYAN ARKADAŞLARIMIZIN DESTEĞİNİ ARKAMIZDA HİSSEDİYORUZ”

“Hazırlık maçlarımızı iyisiyle kötüsüyle sonlandırdık. Geride bıraktığımız arkadaşlarımız, abilerimiz oldu. Onlar için üzüldük ama onların da desteğini arkamızda hissediyoruz. Şu anda İtalya maçına konsantre olduk.”

“İTALYA MAÇI ZOR VE GÜZEL BİR MAÇ OLACAK”

“Takım arkadaşlarım ile Galler ve İsviçre maçı hakkında hiç konuşmadık genelde konsantrasyonumuz İtalya maçı üzerinde. İtalya maçı zor ve güzel bir maç olacak hepimiz bunun bilincindeyiz.”

“TAKIM ARKADAŞLARINIZLA İYİ ANLAŞIRSANIZ BAŞARI DA GELİR”

“Kampta çok iyi vakit geçiriyoruz. Takımda herkes birbiriyle çok eğlenceli vakit geçiriyor. Bu tarz ortamları yakaladığınız zaman başarı da gelir. Otelde, yemeklerde herkes birbiriyle iyi zaman geçiriyor ama sahaya çıktığımızda işini tam anlamıyla yapan bir takım var”

“ŞENOL HOCAYLA OLMAKTAN MUTLUYUZ”

"Şenol Hoca kendini kanıtlamış biri, onunla olmaktan çok mutluyuz. Takımda onun sayesinde çok pozitif bir hava var. Bize aşılamak istediği, kamp halindeyken birlikte olmak ve disiplini kaybetmemek. Hocayla herkesin ilişkisi çok iyi."

“SAHAYA ÇIKTIĞIN ZAMAN YAŞIN BİR ÖNEMİ KALMIYOR”

“Türkiye’nin turnuvada en genç kadroya sahip olması şu açıdan önemli, belki de önümüzdeki birçok turnuvayı görebilecek oyunculara sahibiz. Saha çıktığımız zaman yaşın bir önemi kalmıyor, önemli olan futbolcunun kendini iyi bakması. Burak abi, aramızda yaş olarak en olgun futbolcu ve şu an gösterdiği başarılı performans bunun en güzel örneğidir.”

“İLK HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK”

"Gönül ister ki turnuvada sonuna kadar gidelim ama adımlarımızı sindire sindire, emin olarak atarsak daha iyi olacaktır. İlk amacımız gruptan çıkmak, sonrasında ise dört maçta finale gidiyorsunuz. Gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz ama ilk hedef gruptan çıkmak"

“TRANSFER OLMAMLA İLGİLİ BANA GELEN SOMUT BİR TEKLİF YOK”

"Bana gelen somut bir şey yok ama transfer konuşmak için doğru yer değil. Yalnız kaldığımda da bunu düşünmemeye çalışıyorum. Planlar yapmak yerine tamamen buraya konsantre olmak istiyorum. Premier Lig'de kendimi çok mutlu hissettim. Karşılaştığımız rakipler tatmin ediciydi. Geleceğimle alakalı ne olacağını bilmiyorum. Menajerim ilgileniyor"

“PREMİER LİG’DE ÇOK GÜZEL BİR ORTAMLA KARŞILAŞTIM”

"LaLiga'da da çok iyi günlerim geçti. Premier Lig'e gittikten sonra hem kulübün yaklaşımı hem de hocanın güveni çok önemliydi. Çok güzel bir ortamla karşılaştım. Takım arkadaşlarım ilk günden itibaren çok iyiydi."