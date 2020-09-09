Eski Galatasaraylı Denayer ateş pahası
Lyon, Napoli’nin de aralarında olduğu birçok kulübün transferinde istekli olduğu Jason Denayer’in bonservis bedelini belirledi.
Lyon Napoli’nin de istediği Jason Denayer’in bonservis bedelini belirledi. Fransız medyasından L'equipe’nin haberine göre Fransız ekibi genç stoper için kapıyı 30 milyon Avrodan açacak.
Lyon, Napoli’nin de aralarında olduğu birçok kulübün transferinde istekli olduğu Jason Denayer’in bonservis bedelini belirledi. Fransız medyasında çıkan habere göre Fransız kulübü Belçikalı stoper için 30 milyon Avro istiyor.
Denayer 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarını Galatasaray’da kiralık olarak geçirmişti.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğanlar'ın yakını tek başına sınava girdi
- Soylu'dan 'Uşşaki' iddiası üzerine açıklama
- Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme
- Maske takmak tüm alanlarda zorunlu!
- Erol Mütercimler'in sözlerine inceleme
- Demirtaş'tan, Akşener'in kahvaltı cevabına yanıt!
- Rusya'dan ABD'nin Güney Kıbrıs kararına ilk tepki
- Kızılay'dan, bağış kurban eti görüntülerine açıklama
- MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması
- Nevşin Mengü imzayı attı
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi Ata'nın huzurunda
- Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama
- Vahşi cinayetin ardından 7 yıl sonra yakalandılar
- Nesli tükenen su samuru Bursa’da görüntülendi
- Otobüs şoförü ile öğrencinin 'Boş İstanbulkart' tartışma
- MasterChef'te şefin fırçası yarışmacıyı ağlattı
- Minibüsten 12 kişi yerine 24 kişi çıktı
- Akşener’den emekli maaşları için tepki
- MEB'den Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu
- Türkiye’deki gerçek vaka sayısını açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğanlar'ın yakını tek başına sınava girdi
- Soylu'dan 'Uşşaki' iddiası üzerine açıklama
- Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme
- Maske takmak tüm alanlarda zorunlu!
- Erol Mütercimler'in sözlerine inceleme
- Demirtaş'tan, Akşener'in kahvaltı cevabına yanıt!
- Rusya'dan ABD'nin Güney Kıbrıs kararına ilk tepki
- Kızılay'dan, bağış kurban eti görüntülerine açıklama
- MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması
- Nevşin Mengü imzayı attı