Eski Galatasaraylı Denayer ateş pahası

09 Eylül 2020 Çarşamba, 11:16

Lyon Napoli’nin de istediği Jason Denayer’in bonservis bedelini belirledi. Fransız medyasından L'equipe’nin haberine göre Fransız ekibi genç stoper için kapıyı 30 milyon Avrodan açacak.

Lyon, Napoli’nin de aralarında olduğu birçok kulübün transferinde istekli olduğu Jason Denayer’in bonservis bedelini belirledi. Fransız medyasında çıkan habere göre Fransız kulübü Belçikalı stoper için 30 milyon Avro istiyor.

Denayer 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarını Galatasaray’da kiralık olarak geçirmişti.