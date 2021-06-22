Eski Galatasaraylı Jo yeşil krampon giydiği için ceza yedi

22 Haziran 2021 Salı, 08:43

Corinthians, Brezilyalı ezeli rakipleri Palmeiras'ın rengi olan yeşil çizme giydiği için yıldız forvet Jô'ya para cezası verdi.

Eski Manchester City forveti, Pazar günkü Federación Brasileiro Serie A'da Bahia ile golsüz berabere kaldıklarında açık yeşil krampon giydiği için tepki çekti

Corinthians taraftarları çileden çıktıktan sonra, kulüp, antrenmanda bile tekrar yeşil krampon giymesi yasak olan Brezilyalı oyuncuya yaptırım uyguladı ve uyardı.

Corinthians, Jo'ya para cezası verdiğini açıkladı.



JÔ: "ASLA SAYGISIZLIK ETMEM"

2003 yılında Corinthians'ın genç takımından yükselerek CSKA Moskova, Everton ve Galatasaray gibi takımlarda forma giyen Jô, özür diledi.

34 yaşındaki golcü yaptığı açıklamada, "Küçüklüğümden beri sevdiğim bir kulüp olan Corinthians'a aslı saygısızlık etmem" dedi.

Corinthians ve Palmeiras, Brezilya futbolunun en şiddetli ve en eski rekabetlerinden biri olan Paulista derbisini paylaşıyor.

Paulista derbisi, dünya futbolunun en büyük 10 derbisi arasında yer alıyor.