Eski hakem Selçuk Dereli: Şampiyonluk yolunda favorim Beşiktaş

28 Nisan 2021 Çarşamba, 23:06

Spor yorumcusu eski hakem Selçuk Dereli, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Beşiktaş ve Galatasaray - Konyaspor maçlarını değerlendirdi. Ligin bitimine sayılı haftalar kala Dereli şampiyonluk favorisinin Beşiktaş olduğunu belirtti.

İşte Selçuk Dereli'nin açıklamaları...

“Beşiktaş şampiyonluk yolunda, altın değerinde üç puan aldı. 80 dakika rakibini deyim yerindeyse sürklase etti. Her kademede, her yönüyle rakip sahadaydı ve üstün oynadı. Üç tane gol attı, iki de golü iptal edildi. O iptal edilen gollerde hakem kararları tabii tartışıldı. İlk iptal edilen goldeki karar ofsayttı, bence doğruydu. İkincisinde elle oynamadan dolayı iptal edildi, o da doğruydu. Orada bilerek mi elle oynayıp oynamadığı tartışması var. Ele değdiğinden kimsenin şüphesi yok ama, böyle pozisyonlar da golle sonuçlanıyorsa ve atak başlangıç bazında yapılan bir müdaheleyse, top kazara dahi eline değmiş olsa, bu bir elle oynamadır. Dolayısıyla hakemin verdiği karar doğruydu. Maçta tartışılan bir karar var. O da son dakikalarda Larin’e yapılan müdahale. Bana çizgi üstünde gibi geldi pozisyon. Yani penaltı olmalıydı. Orada hakemler önemli bir hata yaptılar. Yoksa hakemler o dakikaya kadar iyi maç yönettiler. Ama orada gördüğüm kadarıyla Larin’e yapılan müdahale çizgi üstündeydi ve penaltı verilmeliydi. Beşiktaş şampiyonluk açısından önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Haftaya Hatayspor maçı var ve bu maçı da kazanırsa bence Beşiktaş açısından şampiyonluk yolu çok büyük olasılıkla açılmış olacak, şampiyonluğa doğru gitme noktasında çok çok büyük avantaj elde etmiş olacak. O yüzden Hatayspor maçı Beşiktaş için önem taşıyor.

Galatasaray son dakikalarda, 87. dakikada, Emre Akbaba ile golü buldu. Emre , ciddi sakatlıklar geçirmişti. Galatasaray’a ciddi katkı sağlayabilecek bir oyuncuydu ama o yaşadığı sakatlıklardan dolayı bu katkıyı sağlayamamıştı ama bu maçta bu golle Galatasaray’ın şampiyonluk yarışı için önemli bir katkı sağlamış oldu. Tabii ki, maçlar oynanmadan bir şey değişmez. Galatasaray’ın Beşiktaş ile maçı var. Bu önemli derbi olacak. O maçta ve ondan sonraki maçlarda Galatasaray’ın alacağı puanlar önemli. Hatayspor karşısında Beşiktaş puan kaybeder, Galatasaray kazanırsa bir üç puan daha yaklaşmış olacak. Yani küme düşme noktasında da, şampiyonluk yarışında da kıyasıya bir lig yaşanıyor onu söyleyebilirim. Yarın Fenerbahçe Alanyaspor karşısında ne yapacak, bu maçın sonucu da önemli.

Benim favorim Beşiktaş. Siyah beyazlılar için Çaykur Rizespor maçı ciddi anlamda önemliydi. Burada altın değerinde üç puan aldı. Herkes Rize karşısında takılacağını bekliyordu, ama burada müthiş oynadılar, çok iyi işler yaptılar. Dolayısıyla haftaya Atakaş Hatayspor maçı en az Çaykur Rizespor maçı kadar önemli. Elbette puan farkıyla önde ve maç kazanmaya da devam ediyor. Tabii ki en avantajlı olan da Beşiktaş. Şu an Fenerbahçe’nin yarın Alanyaspor karşısında ne yapacağı önemli çünkü maç eksiğiyle 6 puan geride. Psikolojik olarak bu durum oyuncuları nasıl etkileyecek, bunu yarın göreceğiz.”