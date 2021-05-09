Eski İçişleri Bakanı Tantan: Derin devlet diye bir şey yok

09 Mayıs 2021 Pazar, 22:50

Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, HalkTV’de Gökmen Karadağ’ın sunduğu Açıkça programında tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

Özellikle bakanlığı döneminde yeraltı suç örgütleriyle mücadele eden Tantan, suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündemdeki son açıklamalarının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.

Tantan, Erdoğan’ın etrafındaki bir yapıyı işaret ederek, bu yapının Erdoğan’a sağlıklı bilgi aktarmasını engellediğini dile getirdi.

"MAFYAMSI TİPLER İKİ DAKİKADA TASFİYE EDİLEBİLİR"

Erdoğan’ın uyuşturucu ve özelikle kokain ile ilgili dosyaların üzerine gitmesi gerektiğini dile getiren Tantan, “Özellikle bu kokain ile ilgili dosyaların araştırılması gerekiyor. Halkı tehdit eden o mafyamsı tipler var ya onlar çok basit şeyler iki dakikada tasfiye edilebilir" dedi.

Tantan devamında da “Tayyip Bey şunu bilsin ki derin devlet diye bir şey yok. Polisin, MİT’in, savcılıkların içerisinde namuslu vatanperver insanlar var. Onları süratle hizmete sokarsa bütün bu toplumu rahatsız eden, ülkeyi uluslararası alanda itibarsızlaştıran sistemi ortadan çökertebilir, yapabilir bunları. Ama yapması için de süratli bir şekilde güvenlik mimarlığı inşa edecek” ifadelerini kullanması dikkat çekti.